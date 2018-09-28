2018-09-28T09:25:48+03:00
Общество

В Тюменской области с сентября на четверть вырос объем интернет-трафика

Скачек потребления связисты связывают с началом учебного года
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюменской области с сентября на четверть вырос объем интернет-трафикаВ Тюменской области с сентября на четверть вырос объем интернет-трафикаФото: Ольга Крыльцова
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В Тюменской области в сентябре на четверть вырос интернет-трафик. Связисты связывают скачек с началом учебного года.

Так, летом минимальное среднесуточное потребление интернет-трафика составляло около 1 275 Гбайт, а в первые недели сентября - 1 590 Гбайт (+25%), сообщли в компаниии «Ростелеком».

Лидером потребления трафика стала Тюмень (более 61 Гб). Второе место у Тобольска (более 54 Гб), на третьем месте Ишим (22 Гб). Лидерами в интернет-серфинге среди небольших населенных пунктов - с. Мальково Тюменского района (более 14 Гб) и с. Черное Вагайского района (13 Гб).

«Для быстрой пересылки «тяжелого» контента, онлайн-конференций, использования цифровых образовательных ресурсов на занятиях и взаимодействия школы с учениками и их родителями нужны оптические каналы связи. Они позволяют предоставить качественный и быстрый интернет. А с новой платформой «Ростелеком Лицей» школьники могут выбрать для себя тренажер для подготовки к ЕГЭ, - отметил директор филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком» Владимир Барвинский.

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