2018-09-28T07:05:21+03:00
Звезды

Фестиваль китайского языка и культуры в Тюмени посетили более 500 человек

Организаторы пообещали в 2019 году провести его в то же время и в том же месте
Маргарита КАЛИНКИНА
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Фестиваль посвятили празднику ЧжунцюФестиваль посвятили празднику Чжунцю
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Третий фестиваль китайского языка и культуры прошел в Тюмени. По традиции он был приурочен к празднику Чжунцю (середины осени).

За два дня фестиваль посетили свыше 500 гостей. В Молодёжном театральном центре «Космос» работали выставки, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, магазины. Здесь же можно было послушать лекции по искусству и истории Китая.

Яркие выступления спортсменов добавили позитивные эмоций фестивалю

Яркие выступления спортсменов добавили позитивные эмоций фестивалю

- Порадовало, что были гости и участники прошлых лет, а также мы познакомились с большим количеством новых людей, которым интересна китайская культура. Было много семей: родители отправлялись слушать лекции, а дети участвовали в мастер-классах, - поделилась впечатлениями руководитель центра китайского языка и культуры «Фарфоровая пагода» Елена Касимова.

На фестивале знакомили с культурой и традициями Поднебесной

На фестивале знакомили с культурой и традициями Поднебесной

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