Тюменский школьник случайно написал книгу о мемах

23 Сент. 11:06 2018-09-23T11:06:54+03:00

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Тюменский школьник Валерий Кузнецов написал и издал на сервисе Ridero книгу об истории мемов. 12-летний мальчик выполнял домашнее задание и случайно стал писателем.

Книга представляет собой сборник изображений, некогда популярных и

«вирусных», распространявшихся в интернете. Материал для творчества школьник брал из существующих электронных энциклопедий, посвященных развитию и истории русскоязычного интернета.

Папа талантливого школьника Валерия Аркадий Кузнецов рассказал, что сын написал

своеобразную энциклопедию, посвященную развитию мемов в русскоязычном

интернете с 2000-х годов, потому что не совсем верно понял школьное задание по технологии.

- Задание было сделать книгу. В том смысле, что собрать ее, сделать переплет. А сын подходит ко мне и говорит: «Папа, а где можно напечатать книгу?». Я сначала не понял, улыбнулся, а потом увидел, что это нормально структурированное настоящее произведение. Ну и помог емузарегистрироваться на Ridero. Дальше он уже сам все делал, с ним связывались представители компании, уточняли.

Отмети, что книга доступна для скачивания на самом сервисе под названием «Книга мемов», а также выпускается в бумажном виде.