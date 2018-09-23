2018-09-23T09:27:56+03:00
Общество

Ровесники Тюменского района отмечают юбилеи

Женщин среди долгожителей больше
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
Изменить размер текста:

Всего двое мужчин дожили до 95 лет и отмечают юбилеи вместе со «Столичным». Один из них живёт в Богандинском.

В год празднования 95-летнего юбилея «Столичного» посчитали всех ровесников района – их оказалось 14.

Дмитрий Павлович Казанков. Проживает в поселке Богандинский. Он отметил свой день рождения 18 сентября. Несмотря на внушительный возраст, Дмитрий Павлович живет один, держит огород, до сих пор его можно встретить колесящего на велосипеде по поселку.

Дмитрий Павлович – уроженец Омской области. С 1931 по 1938 годы проживал с семьей в Якутии. Он отслужил в «нестроевой» роте, с которой прибыл в Винзили грузить лес

для воинских частей. «Нестроевиков» тогда готовили на фронт и даже выдали им

обмундирование – все новое «с иголочки». Они делали переправы, ремонтировали железные дороги.

В Тюмени в конце войны ему и предложили работу заведующим делопроизводством в горвоенкомате - почерк был хороший. Там он увидел информацию о наборе в тюменский лесотехнический техникум, где отучился с 1945 по 1948 годы.

После обучения отправился в Смоленскую область, где работал 5 лет, строил узкоколейную

железную дорогу. Женился. Позже с семьей вернулся в Тюмень. Здесь Дмитрия определили в Тюменское управление топливной промышленности на должность начальника производственно-технического отдела. Затем он перевелся техноруком в Богандинский леспромхоз. Так и оказался в Богандинке.

На пенсию пошел в 1983 году, но продолжал работать до 1995 года. В 1975 году награжден

орденом Трудового Красного Знамени.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмени открывается новый «Галамарт»
Молодой тюменец пытался ограбить банк с игрушечным оружием
Тюменские поля загрязняют куриным пометом
Школьница из Тюмени стала лучшей в России по киберзащите
В тюменских лесах все еще опасно: клещи продолжают атаковать жителей региона
Следователи возбудили сразу три уголовных дела против матери девушки-инвалида из Заводоуковска
Пьяная угонщица в Тобольске разбила автомобиль подруги
Тюмень озеленят яблонями, рябинами, елями и пихтами
Играли с подписями: в Тюмени управляющая компания пыталась незаконно перехватить управление многоэтажкой
В Тюмени поймали серийного вора-рецидивиста, который похищал деньги и ноутбуки из детских садов
В Тюмени впервые пройдут Геотехнические игры
В Тюмени неадекватный водитель протаранил авто и чуть не сбил маленькую девочку
Тюменец выплатил дочери 800 тысяч рублей алиментов, чтобы начать жизнь с чистого листа
В Тюмени 26 сентября погаснут сразу четыре светофора