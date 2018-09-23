Ровесники Тюменского района отмечают юбилеи

23 Сент. 09:27 2018-09-23T09:27:56+03:00

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Всего двое мужчин дожили до 95 лет и отмечают юбилеи вместе со «Столичным». Один из них живёт в Богандинском.

В год празднования 95-летнего юбилея «Столичного» посчитали всех ровесников района – их оказалось 14.

Дмитрий Павлович Казанков. Проживает в поселке Богандинский. Он отметил свой день рождения 18 сентября. Несмотря на внушительный возраст, Дмитрий Павлович живет один, держит огород, до сих пор его можно встретить колесящего на велосипеде по поселку.

Дмитрий Павлович – уроженец Омской области. С 1931 по 1938 годы проживал с семьей в Якутии. Он отслужил в «нестроевой» роте, с которой прибыл в Винзили грузить лес

для воинских частей. «Нестроевиков» тогда готовили на фронт и даже выдали им

обмундирование – все новое «с иголочки». Они делали переправы, ремонтировали железные дороги.

В Тюмени в конце войны ему и предложили работу заведующим делопроизводством в горвоенкомате - почерк был хороший. Там он увидел информацию о наборе в тюменский лесотехнический техникум, где отучился с 1945 по 1948 годы.

После обучения отправился в Смоленскую область, где работал 5 лет, строил узкоколейную

железную дорогу. Женился. Позже с семьей вернулся в Тюмень. Здесь Дмитрия определили в Тюменское управление топливной промышленности на должность начальника производственно-технического отдела. Затем он перевелся техноруком в Богандинский леспромхоз. Так и оказался в Богандинке.

На пенсию пошел в 1983 году, но продолжал работать до 1995 года. В 1975 году награжден

орденом Трудового Красного Знамени.