Тюменские старшеклассники и пенсионеры гадали над вопросом «Для чего нужна клавиша Enter?»

22 Сент. 17:35 2018-09-22T17:35:49+03:00

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Филиалы ТюмГУ в Тюмени, Тобольске и Ишиме провели первый в России IT-диктант, об этом в субботу сообщает издание «Тюменская область сегодня». Всем испытуемым нужно было ответить на 32 вопроса, имеющих отношение к интернету.

По словам директора информационно-образовательного центра «РИО-ЦЕНТР» Татьяны Беляевой, инициатором и организатором диктанта стал департамент информатизации Тюменской области. Цель диктанта – популяризировать компьютерные технологии и помочь тем, кто решился освоить компьютер. Дело в том, что человеку, который не освоил до сих пор компьютер, очень сложно ориентироваться в компьютерной терминологии и вписаться в современную жизнь.

- На предложение организаторов IT-диктанта откликнулись в основном студенты, учащиеся колледжей, старшеклассники, но были и люди в пенсионного возраста. К примеру, в аудитории Института математики и компьютерных наук ТюмГУ, в которую вмещается почти 100 человек, свободных мест не было, - рассказывает Татьяна Беляева.

«Ученики» должны были правильно ответить на вопрос – например, «Для чего нужна клавиша Enter?» и выбрать верный вариант из четырёх предложенных. Результаты участники IT-диктанта узнают уже в ближайшее время по электронной почте.