Два тюменских сада занялись воспитанием особых детей

22 Сент. 16:30 2018-09-22T16:30:51+03:00

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С начала нового учебного года два тюменских детских сада под номерами 51 и 133 принимают участие в пилоте программы Минпросвещения России для апробации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).

Как сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на руководителя Центра коррекции аутизма «Новые горизонты» Наталию Ситову, главная цель программы – помочь детям с ментальными расстройствами стать самостоятельными. В разных городах России выбрали по одному детскому саду, но в Тюмени в пилотный проект вступили сразу два.

Наталия – сама мама особого ребёнка, и ей радостно, что над темой просвещения таких ребят стали работать.

- Не так много специалистов, которые могут работать с нашими детьми. При этом особых детей с каждым годом становится все больше, - отметила она.

Так, ребята учатся общаться со столовыми приборами, одеваться, следить за гигиеной, планировать своё поведение через упражнения на мелкую моторику. Также воспитатели занимаются и физическим состоянием детей. Апробация программы продолжится до 1 января 2020 года.