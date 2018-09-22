Ишимский Музей Петра Ершова стал лауреатом историко-литературной премии

22 Сент. 07:15 2018-09-22T07:15:55+03:00

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Проект Ишимскго музейного комплекса им. П.П, Ершова «Музей Петра Павловича Ершова» стал лауреатом историко-литературной премии «Александр Невский». Как сообщили в пресс-службе департамента культуры Тюменской области, это единственный музей в России, посвящённый автору «Конька-Горбунка». На экспозициях представлены личные вещи писателя, портреты и редкие документы.

В Музее для детей проходят многочисленные экскурсии, интерактивные программы и кукольный театр. Организуются и автобусные туры по местам, связанным с жизнью великого писателя. Отметим, что премия «Александр Невский» (поощряющая книги и музейные проекты) – не единственная в копилке Музея. Его деятельность неоднократно отмечалась дипломами многочисленных конкурсов.

В число лауреатов также вошли: московский Государственный исторический музей, петербуржский Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Министерства обороны РФ, Белгородский государственный литературный музей и другие.