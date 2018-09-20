2018-09-20T13:40:03+03:00
Общество

Тюменские автомобилисты смогут бесплатно ездить на электричках

22 сентября они вместо билета могут прелъявлять водительское удостоверение
Маргарита КАЛИНКИНА
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Автомобилистов будут бесплатно катать на электричке в Тюмени. Правда, всего один день. Акция пройдет во Всемирный день без автомобиля, 22 сентября.

Бесплатно проехать в пригородных поездах в границах «единой тарифной зоны» Тюмени можно будет по водителльскому удостоверению. В частности, проехать можно будет от станции Войновка, о.п. 2145 км, о.п. 2143 км, Тюмень, о.п. 2136 км, о.п. 2134 км, до Утяшево. Между этими станциями проезд на любом пригородном поезде стоит 24 рубля.

Всемирный день без автомобиля проводится с 1994 года. Автомобилистам предлагается на один день отказаться от машины в пользу общественного транспорта (лучше самого экологичного - электрического), а также велосипеда или самоката. Целью акции является уменьшение пагубного влияния автомобильного транспорта на экологию городов. Свердловская пригородная компания к акции присоединяются второй год.

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