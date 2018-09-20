2018-09-20T11:00:43+03:00
Общество

ТЦ «Престиж» в Тюмени закрыли. Здание оказалось не достроено

Владельцев здания обязали ввести строение в эксплуатацию
Маргарита КАЛИНКИНА
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Торговый центр «Престиж» в Тюмени закрыли. Здание недостроено, поэтому его запретили эксплуатировать. Решение о приостановке деятельности ТЦ принял суд Центрального округа Тюмени по обращению прокуратуры.

Специалисты Северо-Уральского управления Ростехнадзора сообщили, что администрация нарушает требования пожарной безопасности, правил эксплуатации электроустановок и градостроительного законодательства. Между тем в здании расположены торговые объекты и предприятия бытовых услуг, в том числе: ломбард, ателье, парикмахерская и аптека.

Сейчас руководство торгового центра устранили нарушения требований пожарной безопасности и правил эксплуатации электроустановок, но разрешение на ввод объекта в эксплуатацию им не получено. В связи с чем суд не дал центру возобновить работу до получения разрешения на ввод в эксплуатацию, сообщили в областной прокуратуре.

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