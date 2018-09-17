Молодежные театры Тюмени предложат горожанам спектакли самых разных жанров

17 Сент. 15:38 2018-09-17T15:41:23+03:00

Теперь зрители могут даже выбирать проекты, которые они хотели бы видеть

Изменить размер текста: A A

Около тысячи тюменцев пришли на открытие нового театрального сезона в молодежный театральный центр «Космос». Творческий нон-стоп 15 сентября длился восемь часов и горожане посмотрели спектакли «Птицы» от театра «Мимикрия», «Ревизор» от театра «Тишина» и «Симфония неспокойной ночи». Для зрителей также состоялся концерт живой музыки «Акустическая atmosfera» и работала выставка молодых художников и дизайнеров «ОТЛИЧНО».

— В нынешнем сезоне в «Космосе» зрителям предлагают выбирать. Мы хотим показать городу все театральное разнообразие. Тюменцы через/(слэш) могут перечислить те жанры, ради которых они готовы приходить в театр, — отметила куратор молодежного театрального центра «Космос» Ольга Петрушина.

Осенью в «Космосе» пройдет более 20 творческих и образовательных событий. Ближайшие — спектакль-коллекция личных переживаний «Мам_привет» от московского режиссера Виктории Приваловой и фестиваль китайского языка и культуры от центра «Фарфоровая пагода». Оба события пройдут 22 и 23 сентября. Билеты и расписание на космосцентр.рф.

Так, «Мам_привет» — это не спектакль в традиционном смысле слова. Здесь нет зрительного зала с креслами, нет сцены и актеров. Театральное пространство становится лабиринтом из драматических ситуаций, трогательных воспоминаний и откровенных признаний, где каждый участник через объекты экспозиции, визуальные и тактильные ощущения, звуки, тексты и даже запахи сам выбирает свой маршрут и вместе с авторами пытается найти путь от обид и конфликтов к примирению и прощению.

Фестиваль китайского языка и культуры пройдет в Тюмени в третий раз. Фестивальная площадка разделена на три тематические зоны: художественно-игровую, образовательную и активную. Гостей ждут предсказания, маджонг, ушу, паназиатская кухня, тайцзицюань, конкурсы, а еще лекции, уроки китайского языка, разные сорта китайского чая и многое другое.