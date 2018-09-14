Странные жуки в Тюмени пугают горожан по ночам

14 Сент. 12:43 2018-09-14T12:45:32+03:00

Насекомые с шумом летают в самом центре

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Большие черные жуки появились в центре Тюмени. Насекомые с шумом летают и пугают горожан своими звуками и видом. Причем, днем никакх жуков нет, они появляются только в темное время суток.

Так, одна из тюменок Виктория Васильева сообщила редакции «Комсомольская правда – Тюмень», что в последние дни странных жуков особенно много на площади 400летия Тюмени перед драматическим театром.

- Ранее их в этом районе города не наблюдалось. Жуки шумные, летают и выползают с темнотой, - рассказала горожанка. Она также показала снимки в подтверждение своих слов.

Что за жужжащие букашки пугают людей, редакция попыталась выяснить у тюменского натуралиста Павла Ситникова.

- Фото слабое, но похоже на окаймлённого плавунца. Его в 7 классе по зоологии изучают. У них сейчас массовый лёт для расселения. А ночью они летят на фонари, как ночные бабочки! – пояснил эксперт. – Но они не должны жужжать, разве что в полёте.

Плавунец – хищный жук черный или темно-коричневого цвета с желтовато-бурой каймой. Насекомое вырастает до 3,5 см и живет в водоемах. Он питается личинками, улитками, головастиками и даже мальками рыб. При дефиците пищи способен напасть даже на лягушку или тритона.

Жук прекрасно плавает, перемещается по суше и летает. Брать руками плавуна стоит очень осторожно, его укус достаточно болезнен.

Но как эти жуки появились в центре города?

- В Тюмени полно водоёмов, а на площадь или в другие места жуки могли прилететь на свет фонарей, - пояснил Павел Ситников.