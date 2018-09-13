Александр Моор: доверие, оказанное жителями Тюменской области, большая ответственность для меня

13 Сент. 11:06 2018-09-13T11:18:01+03:00

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Сегодня, 13 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор встретился с представителями федеральных и региональных СМИ. В ходе пресс-конференции врио главы региона поделился своими ощущениям относително прошедших в Единый день голосования выборов губернатора, а также кратко рассказал о том, чем планирует руководствваться в своей работе на посту главы Тюменской области.

Один из вопросов, интересовавших журналистов, касался мнения Александра Моора относительно степени отвественности назначенного чиновника и избранного народом руководителя.

- На мой взгляд, для человека, который опирается на свои силы, принципы и убеждения, не имеет значение способ – назначили ли его на должность, или он прошел конкурс. Работа на любой ответственной должности определяется личностью человека. Человек должен быть максимально открытым, порядочным, в своей деятельности руководствоваться интересами жителей региона и страны. Отношение человека к делу зависит от его стержня. Мандат доверия, который выразили жители Тюменской области - большая ответственность, которая ложится на мое личное восприятие работы, - отметил Александр Моор.

От более философских вопросов представители СМИ перешли к конкретике. Так, речь зашла о программе «Сотрудничество». В преддверии выборов Александр Моор осмотрел немало проектов, реализуемых на территории Югры и Ямала, в рамках существующего соглашения между субъектами.

Александр Моор напомнил, что между югом Тюменской области, Ямалом и Югрой сущестует соглашение, которое в этом году было продлено до 2025 года. Программа «Сотрудничество» как раз является инструментом реализации договора.

- Она формируется исходя из предложений регионов. Понимая важность того или иного проекта, формируется перечень объектов. Исторически так сложилось, что, как правило, это вопросы развития инфраструктуры и социальной сферы. Такая тенденция сохраняется и сейчас, - пояснил Александр Моор.

Врио главы регион добавил, что более чем за 12 лет реализовано свыше 170 проектов. Построены важные объекты в области культуры и спорта. Относительно реализуемых мероприятий всегда положительно высказывались и жители субъектов. В правильности решение по строительству тех или иных объектов Александр Моор убедился лично, в ходе своих рабочих поездок на север.