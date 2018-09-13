Тюменский отпуск: любители путешествий борются за полет на аэростате

13 Сент. 11:03 2018-09-13T11:03:59+03:00

Фотографии с летнего отдыха еще можно присылать

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Нешуточная конкуренция разыгралсась среди тюменских любителей путешествий. В городе проходит фотоконкурс #тюменскийотпуск, победитель которого получит приз - полет на воздушном шаре.

Конкурс организовал департамент по спорту и молодежной политике. Он проходит всего неделю в официальном паблике «ВКонтакте» и собрал уже более сорока кадров с самых разных уголоков мира. Это Турция, Италия, Франция, Вьетнам, Тунис, Болгария, Казахстан, Беларусь, Башкирия и, конечно, Россия. Отдыхают тюменцы активно, креативно и со вкусом. Одни «штурмовали» картофельные поля, другие провели отпуск за рыбалкой, третьи занимались вейкбордингом на просторах российских рек… Кто-то просто наслаждался отдыхом в жарких странах.

Выбор победителя предстоит нелегкий, ведь до конца конкурса еще больше 10 дней и за это время активные тюменцы наверняка успеют еще прислать много своих фотографий.

24 сентября прием фотографий будет остановлен, жюри начнет подводить итоги. Победителя объявят 28 сентября. Ему вручат сертификат на полет на аэростате.

Воспользоватьбся сертификатом можно до глубокой осени. Максимальная высота подъема достигает 600 метров. С этой высоты открываются незабываемые живописнейшие виды нашего города и окрестностей.

После приземления всех участников полета ждет традиционное посвящение в воздухоплаватели с шампанским и выдачей грамот.