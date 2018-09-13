Медики Тюмени опровергли слух о вспышке менингита

13 Сент. 07:55 2018-09-13T13:23:12+03:00

С подозрением на разные виды этого недуга в больнице находится 15 человек

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В департаменте здравоохранения Тюменской области опровергли слухи о вспышке менингита в Тюмени. С подозрением на эту болезнь в инфекционной больнице сейчас находится 15 человек.

- Диагноз пока лабораторно не подтвержден, пояснили "Комсомольской правде - Тюмень" в пресс-службе областного департамента здравоохранения. - У пациентов признаки неопасного для жизни серозного менингита. Все поступившие в больницу люди из разных мест и ранее друг с другом не контактировали. О вспышке болезни или массовой госпитализации можно говорить, когда в одном коллективе в течение трех дней зарегистрировано более пяти случаев. На данный момент таких соучаев нет ни среди детей, ни среди взрослых.

Подхватить вирус серозного менингита можно воздушно-капельным контактируя с больным, купаясь в водоемах, употребляя в пищу овощи и фрукты без термической обработки, через грязные руки. Инкубационный период вирусного менингита варьируется от 1 до 10 дней с момента попадания инфекции в организм, максимальный период — до 21 дня.

Обычно больные менингитом фиксируются в сентябре, с началом учебного года, когда идет акклиматизация. В департаменте также добавили, что сейчас обращаемость по поводу менингита ниже среднего уровня. Всего с начала 2018 года подтверждены 213 энтеровирусных инфекций, из них случаев менингита - 27%.