В Тюмени полицейские спасли полуголого мужчину, который едва не упал с путепровода

По мнению очевидцев, горожанин был пьян

Неравнодушные тюменцы и сотрудники полиции сохранили жизнь мужчине, который едва не упал с моста на улице Мельникайте (в сторону улицы Елизарова). Видео спасательной операции появилось минувшей ночью в местном паблике, вызвав у горожан бурю эмоций. Опубликовал его очевидец, оказавшийся на месте происшествия.

На кадрах видно, как собравшаяся толпа людей пытается затащить на мост раздетого по пояс человека, который из последних сил пытается не сорваться вниз. Чтобы не терять время, прибывшие на вызов полицейские перелазят через перила, пытаясь обвязать мужчину тросом. Когда горожанина удалось прочно зафиксировать, правоохранители осторожно потянули его наверх, а затем перетащили через перила. В итоге операция по спасению увенчалась успехом, а герой видеосюжета оказался вне опасности.

По словам очевидцев, мужчина вел себя неадекватно. Скорее всего, раздеться и перелезть через бордюр его побудила изрядная доля спиртного.

Обстоятельства происшествия и информация о том, где сейчас находится потерпевший, уточняются.