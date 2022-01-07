Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 8 января 2022 года: более миллиона вакцинированных

В Тюменской области вакцинировались от коронавируса более одного млн человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 8 января 2022 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 150 и составило 91 477 человек, 15 человек скончались (всего – 3 482 с начала пандемии).

Фото - yandex.ru.

По информации Оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки: 150 случаев заболевания (всего с начала пандемии — 91 477); 66 человек выздоровели (за весь период — 82 710); 17 детей заболели (из общего числа заболевших); 27 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 26 131 человек остаются под медицинским наблюдением. Сделано вакцинаций против коронавируса 1 001 593, полным курсом - 948 841.

За последние сутки в России выявлено 16 735 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 787 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 035 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 618 035 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 314 604 летальных исхода, выздоровели 9 645 712 человек.