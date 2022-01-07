«Было ощущение, что вся жизнь рушится». Казахстанка, застрявшая в Грузии из-за беспорядков на родине, боится возвращаться домой

Казахстанка, застрявшая в Грузии из-за беспорядков, боится возвращаться на Родину. Фото Татьяны Кондратович.

Жительница Нур-Султана Татьяна Кондратович улетала в Грузию вместе со своим парнем Кириллом, чтобы весело провести новогодние каникулы и уже отдохнувшими спокойно возвратиться в Казахстан. Она и предположить не могла, что застрянет в чужой стране на неопределенный срок, ведь ее Родину охватили беспорядки после, казалось бы, рядового митинга, где недовольные жители требовали снизить цену на газ. Теперь же она просто боится возвращаться – в стране до сих пор беспорядки. И все ее мысли только о родных, с которыми она даже связаться не может.

Фото Татьяны Кондратович.

– Мы решили встретить в Грузии Новый год. Билеты стоили дешево – всего 250 тысяч тенге (около 43 тысяч рублей. – Прим. авт.) на двоих в обе стороны. Так как мы живем в Нур-Султане, билеты у нас были с пересадкой в Актау (именно тут начался митинг, который стал катализатором последующий беспорядков. – Прим. авт.). 29 декабря мы прилетели в Тбилиси. Всё было отлично, мы прекрасно встретили Новый год. А потом увидели новости о так называемом газовом бунте. Тогда даже и подумать не могли, что дойдет до такого – целая революция, – рассказывает девушка корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень».

По словам Татьяны, они должны были вылететь обратно 5 января в 20.55, но рейс перенесли на час ночи. В 23.00 они узнали, что в Алматы захватили аэропорт.

Фото Татьяны Кондратович.

– Мы позвонили в авиакомпанию «Скат», у которой покупали билеты. Нам оператор сказал, что мы совершенно точно сегодня не улетим. Тогда мы забронировали первый попавшийся хостел. Там всю ночь и просидели – смотрели, что происходит в Казахстане. Я была на грани истерики, не могла уснуть. Было ощущение, что вся жизнь рушится, потому что тогда волнения были в Нур-Султане, как раз недалеко от нашего дома, – делится Татьяна.

Самое ужасное, по словам казахстанки, что была потеряна связь с родственниками. Нет ее и по сей день: «Связаться – вообще никак».

– Утром снова стали звонить в «Скат», нам сказали, что связь с аэропортом Актау потеряна. По новостям мы видели, что воздушная гавань захвачена не была, ее просто закрыли. Люди, застрявшие за рубежом, стали создавать чаты. В Грузии, как оказалось, застряли порядка двухсот человек. Мы поняли, что нужно искать жилье на более долгий срок, и съехали из хостела.

Скриншот чата.

По словам Татьяны, в Тбилиси есть волонтеры из числа казахов, которые приобрели там постоянное место жительства. Они писали в специально созданные для помощи чаты: «Если вы остались без жилья, то напишите нам, мы можем поселить у себя несколько человек».

– Есть люди, которые остались вообще без денег. Например, одной предпринимательнице просто не успели перевести деньги. В Кутаиси владельцы ресторанов на одной из площадей организовали бесплатное питание для казахстанцев. В Тбилиси и Кутаиси несколько отелей делают скидку при предъявлении казахстанского паспорта. Кроме того, в одном из отелей в Тбилиси организовали коворкинг-центр с высокоскоростным доступом в интернет. Там можно поработать, согреться, – рассказывает жительница Нур-Султана.

Скриншот чата.

Она отмечает, что им очень повезло, ведь они догадались сразу же снять деньги с банковской карточки – столько, сколько позволил банкомат. Дело в том, что впоследствии карты заблокировались – из-за отсутствия в Казахстане интернета (к тому же сами банки закрыты).

– Многие этого не сделали и поэтому оказались в очень сложной ситуации. Сколько мы еще здесь пробудем, не знаем. Все находятся в подвешенном состоянии. Мы бы перебронировали свой билет, но сайт авиакомпании просто «лежит» – он не работает. Многие живут в аэропорту. Хозяева, у которых мы забронировали квартиру, в ужасе от того, что происходит в Казахстане, они нам очень сопереживают.

Девушка надеется, что всё это закончится поскорее: «За себя нам не страшно, страшно за родных. Связаться с ними очень сложно, практически никак. Интернет у них появляется и сразу исчезает. Нас просят оставаться в Грузии как можно дольше, так как на Родине пока никто не чувствует себя в безопасности».

Отметим, что всю рождественскую ночь самолеты военно-транспортной авиации с аэродромов в Московской, Ивановской, Ульяновской областей продолжали перебрасывать основные силы российского контингента миротворческих сил ОДКБ на территорию Республики Казахстан.

– Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, совершившие ранее марши, вылетали в Казахстан с аэродромов Чкаловский, Иваново-Северный, Ульяновск-Восточный. В настоящее время подразделения ВДВ осуществляют погрузку на самолеты военно-транспортной авиации штатной техники и вооружения, – сообщает Минобороны России.

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