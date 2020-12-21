Накопленная добыча нефти в Уватском районе превысила 120 млн тонн

Усть-Тегуское месторождение. Фото: предоставлено КП

Двадцатилетие с начала производственной деятельности отмечает «РН-Уватнефтегаз», которая входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть». Накануне юбилея предприятие добыло 120-миллионную тонну нефти на месторождениях Уватского проекта.

Разработка недр

Предприятие основали в 2001 году, чтобы ввести в разработку месторождения Уватского района Тюменской области, находящиеся в труднодоступной болотистой местности. Для их эффективного освоения на Уватском проекте впервые реализовали стратегию по созданию хабов – крупных центров с единой инфраструктурой. Уватский проект вступил в активную фазу в 2007 году, ввод в промышленную эксплуатацию Усть-Тегусского и Урненского месторождений положил начало полномасштабной разработке недр региона.

Сейчас на Увате действуют четыре хаба: Восточный, Протозановский, Тямкинский и Кальчинский, инфраструктура которых постоянно расширяется. Здесь построены два центральных пункта сбора нефти, две нефтеперекачивающие станции, пять испытательных химико-аналитических лабораторий. За 20 лет построено более 1250 скважин, протяженность трубопроводов превышает 1000 км, линий электропередачи – более 1500 км.

Предприятие разрабатывает 17 месторождений. В этом году запущено в промышленную эксплуатацию очередное месторождение – Пихтовое, с извлекаемыми запасами более 8 млн тонн нефти.

Пихтовое месторождение. Фото: предоставлено КП

Развитие Уватского проекта связано с цифровизацией. Управление производством предприятия осуществляется через информационно-технологическую систему «Сфера 3D», содержащую в себе цифровые модели объектов нефтепромыслов. «Сфера 3D» получает данные в режиме реального времени из целого спектра технологических систем, таких как система управления объектами энергетики СК-11 и система «Купол», фиксирующая передвижение всех транспортных средств на промыслах Уватского проекта.

Сфера 3D. Фото: предоставлено КП

В гармонии с природой

Большое внимание компания уделяет заботе об окружающей среде. Для контроля уровня парниковых газов на месторождениях предприятие использует беспилотные летательные аппараты с дистанционными лазерными сканерами, мониторит производственные объекты с применением инфракрасных приборов обнаружения метана и изучает техническую возможность применения роботизированной техники.

Предприятие ежегодно улучшает показатель по обращению с нефтесодержащими отходами и отходами бурения. На Увате реализован уникальный проект по переработке отходов бурения методом закачки в пласт – это одна из наиболее инновационных и экологически безопасных мировых практик. Ежегодная работа предприятия по лесовосстановлению способствует расширению поглощающей способности лесов Тюменской области.

«РН-Уватнефтегаз» ведет системную работу по сохранению водных биоресурсов. При участии представителей территориальных управлений Росрыболовства компания ежегодно выпускает в реки Объ-Иртышского рыбохозяйственного бассейна рыбную молодь, выращенную на специализированных рыбоводных заводах.

Оператор ДНГ. Фото: предоставлено КП

Деятельность Уватского проекта обеспечивают более 2100 сотрудников предприятия и более 7000 сотрудников подрядных организаций. Следуя принципам социальной ответственности, предприятие создает для работников на месторождениях комфортные бытовые условия и безопасные условия труда. В юбилейном году новоселье в вахтовом жилом комплексе отметили работники Тямкинского месторождения. Предприятие неоднократно отмечено наградами всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», в том числе за создание и развитие рабочих мест.

СКАЗАНО

Генеральный директор ООО «РН-Уватнефтегаз» Николай Сюткин:

– Уватский проект имеет большие перспективы. Мы наметили новые центры нефтедобычи. Благодаря успешной геологоразведке, применению новых технологий извлекаемые запасы месторождений за два десятка лет возросли, и наша задача последовательно ввести их в разработку.