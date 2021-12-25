Спектакли, хороводы, танцевальные баттлы: тюменцев ожидает насыщенная праздничная программа в каникулы

Встреча прошла на площадке газеты «Комсомольской правды-Тюмень» – Тюмень» в формате онлайн.

Тюменцев ожидает насыщенная праздничная программа в новогодние каникулы. Какая именно, рассказали участие круглого стола «Как встретишь Новый год – так его и проведешь», прошедшего на площадке газеты «Комсомольской правды-Тюмень» – Тюмень» в формате онлайн.

В мероприятии приняли участие: директор Тюменского Большого драматического театра Сергей Осинцев, директор коммуникационного агентства «Пионер» Полина Гаранина, заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Дмитрий Пампушка, генеральный директор комплекса «ЛетоЛето» Ирина Васильева и основатель компании по производству игрового оборудования для детей «Умничка» Федор Будылдин.

О том, какая праздничная программа ждет жителей областного центра на городских площадках рассказала директор департамента культуры администрации города Тюмени Ирина Алексеева. По ее словам, тюменцам предложены мероприятия как в офлайн-формате, так и в режиме онлайн на платформах учреждений культуры в социальных сетях, а также на официальных интернет-ресурсах и сайте фабрикаволшебства.рф.

- Полюбившейся тюменцам и гостям города сайт фабрикаволшебства.рф уже запущен и будет работать до 31 января 2022. Это путеводитель по праздничным мероприятиям, который поможет организовать досуг. Наполнение сайта: афиша мероприятий, карта новогодних локаций: ёлки, горки и катки, онлайн-мероприятия, конкурсы, сказки и подкасты, - рассказала спикер.

Так, праздничные мероприятия начнутся уже в эти выходные. 25 и 26 декабря состоятся выезды передвижных концертных бригад «Навстречу чудесам» МАУК «ДК «Поиск» с 30 праздничными программами. На 12 локациях города Дед Мороз, Снегурочка и их помощники организуют хороводы, интерактивы, танцевальные баттлы.

26 декабря на Масловском взвозе Набережной реки Туры состоится открытие катка с участием вокал-бэнда «Матрица» и Тюменского духового оркестра. Резиденция Деда Мороза на Площади 400-летия Тюмени также начнет работать в эти выходные и будет готова принимать маленьких гостей с 25 декабря по 14 января. Организаторы создали все условия, чтобы обезопасить участников волшебного таинства.

Новогодние программы, традиционно ждут зрителей и в Тюменском большом драматическом театре. Новогодняя кампания стартовала с 20 декабря. По 9 января ТБДТ сыграет 70 представлений, чтобы каждый житель Тюмени успел посетить театр.

- Ежедневно для маленьких зрителей, для семейного просмотра два раза в день идут спектакли: «Царевна лягушка», «Сказки 1001 ночи», «Приключение Буратино», «Снежная королева». Для взрослых зрителей тоже есть что посмотреть. Каждый вечер замечательные музыкальные представления, в том числе наш хит: «Семейка Адамс», - рассказал директор Тюменского Большого драматического театра Сергей Осинцев.

Спикер добавил, что, как и прежде, для входа в театр лицам от 18 лет и старше, независимо сопровождают ли они ребенка или просто идут сами, потребуется QR-код и паспорт, а также маска. Детям до 18 лет нужен документ, подтверждающий возраст, если ребенок уже выглядит достаточно взросло. По-прежнему действует семейная рассадка. Лица, живущие вместе купившие билеты, могут сидеть вместе.

Атмосфера Наступающего нового года царит на территории термального курорта «ЛетоЛето». Сейчас и в течение всех каникул ежедневно посетителей в холле аквапарка будут встречать сказочные персонажи: Дед Мороз, Снегурочка, любимые герое детских мультфильмов и сказок.

- На территории комплекса также будет работать фотограф. Снимки можно будет увидеть в официальных группах курорта в социальных сетях. С точки зрения тех, кто размешается в отеле, в ресторации «Август» запланирована ежедневная праздничная программа с анимацией для детей и вечерняя программа для взрослых с живой музыкой, а также вечерняя программа с мини-диско, - рассказала генеральный директор комплекса «ЛетоЛето» Ирина Васильева.

Спикер пояснила, что с 3 декабря действуют новые правила посещения аквапарка и СПА. Гостям старше 18 лет необходимо предъявить на входе паспорт + один из документов: отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа), QR-код о вакцинации против COVID-19, QR-код о перенесенном заболевании COVID-19, справка о медотводе + отрицательный ПЦР-тест (действует 72 часа), справка/сертификат о вакцинации против COVID-19 и справка/сертификат о перенесенном заболевании COVID-19

- По нашим наблюдениям, самые наполненные дни – это, традиционно, 3-5 января. Поэтому советуем планировать посещение нашего комплекса 1-2 января, либо 7-9 января, ближе к утру, - порекомендовала Ирина Васильева, добавив, что на входе комплекса работает много сотрудников, чтобы быстрее проверять документы. Температуру у посетителей замеряет специальное оборудование.

Свою программу для горожан готовят и интернет-провайдеры. Так, «Ростелеком» запустил акцию для тех, кто хочет остаться дома у телевизора. Воспользоваться предложением «Кино в подарок на Новый год!» можно в видеосервисе Wink. Подарок полагается как тем клиентам, которые покупают или арендуют фильмы, так и тем, которые смотрят кино в подписках.

Посмотрев с 13 декабря 2021 года по 31 января 2022 года не менее трех фильмов, зрители получат подарочный сертификат на четвертую картину. Воспользоваться сертификатами можно начиная с 1 числа следующего месяца. Таким образом, за просмотры в декабре можно получить кино в подарок на длинные новогодние каникулы.

- Тюменцы охотно проводят зимние каникулы в семейном кругу у телевизора. Если судить по статистике прошлых новогодних праздников, в Тюменской области посмотрели почти 3500 фильмов и эпизодов сериалов из библиотеки видеосервиса сервиса Wink. В среднем это 194 покупки ежедневно, при этом чаще всего тюменцы останавливали свой выбор на комедиях, фэнтези и мультфильмах, - рассказал заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком» Дмитрий Пампушка.

По его словам, самыми популярными мультфильмами стали «Семейка Крудс», «Гринч» и «Холодное сердце 2». У взрослого населения интерес, чаще всего, вызывают киноновинки. В январе 2021 года в ТОП лидеров вошли фантастический боевик «Довод», комедии «Ведьмы» и «Необыкновенная история на рождество». По-прежнему самым «Один дома», хотя этому фильму уже более 30 лет.

Не останутся без новогоднего торжества и детки с особенностями развития. По словам директора коммуникационного агентства «Пионер» Полины Гараниной, для них Новогоднюю елку организует Фонд «Давай дружить». Также традиционно, талантливые ребятишки региона встретятся на Губернаторской елке.

- Радостно, что тюменское отделение «Российского детского фонда» смог обеспечить ребятишек юга нашего региона теми подарками, которые они просили. Акция «Письмо Деду Морозу» еще продолжается. Если на 1 сентября обычно готовим школьные принадлежности, то зимой дети просят одежду и зимнюю атрибутику: комбинезоны, зимние куртки, лыжные костюмы. Фонд еще не все исполнил. Если горожане захотят сделать приятное, можно обратиться в тюменское отделение фонда. Писем много, волшебников не хватает, - отметила Полина Гаранина.

Различные благотворительные мероприятия в течение года проводила и тюменская компания по производству развивающих игрушек «Умничка». По словам ее основателя Федора Будылдина, всего проведено акций на сумму порядка 2 млн рублей.

- Мы делаем социальный продукт и проводим благотворительные мероприятия на территориях нашего присутствия, а продаем мы развивающее оборудование по всей стране. По традиции в конце года собираем пакет оборудования и передаем в различные детские фонды, - отметил спикер.

Федор Будылдин также дал совет зрителям, как выбрать детям новогодний подарок, чтобы он был полезным и развивающим. Для дошкольников эксперт рекомендовал рассмотреть сегмент мозаик, так как им полезно складывать и собирать разные фрагменты. К тому же здесь к игре могут подключиться родители.

- Для ребятишек постарше стоит рассмотреть игрушки, связанные с IT-сферой, например, интерактивную энциклопедию. Если ребенок увлекается спортом, хорошим подарком станет билет на матч или экипировка, если наукой – робототехника. Каждый подарок должен быть интересен для ребенка. Здесь важна не столько стоимость подарка, сколько попасть в интерес детей, - поделился мнением Федор Будылдин.

Он добавил, что по-прежнему классным подарком на все времена остается интересная книга.