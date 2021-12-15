«Сердце останавливалось на 20 минут». История 18-летней тюменки, которая родила и провела 72 дня на ИВЛ из-за коронавируса

Рассказываем историю 18-летней тюменки, которая родила и провела 72 дня на ИВЛ из-за коронавируса. Фото - "ГБУЗ ТО Перинатальный центр Тюмень" в ВК.

В Тюмени 18-летняя Азалия Рябикова провела целых 72(!) дня подключенной к аппарату искусственной вентиляции легких. Девушка поступила в местный перинатальный центр 4 сентября. Тогда она еще и думать не могла, какими суровыми испытаниями обернется обычная беременность.

Спустя 10 дней после поступления,14 сентября, у Азалии родился малыш с оценкой 3/4 балла по шкале Апгар. Новорождённого тут же отдали в руки профессионалов, а вот состояние матери продолжило ухудшаться.

Фото - "ГБУЗ ТО Перинатальный центр Тюмень" в ВК.

20 сентября, после длительной респираторной поддержки кислородом, специалисты приняли решение перевести ее на вено-венозную ЭКМО. Так называется метод насыщения крови кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности. В начале ноября процедура была завершена. 23 ноября Азалия вновь задышала самостоятельно.

– 12 октября произошло страшное: на 20 минут сердце пациентки остановилось, но благодаря успешным реанимационным мероприятиям застучало вновь. Она провела сто дней в нашем центре, 72 дня на ИВЛ и 4 суток на аппарате ЭКМО. В лечении приняли участие 27 врачей разных специальностей нашего центра и ОКБ № 1, – вспоминают медики.

Фото - "ГБУЗ ТО Перинатальный центр Тюмень" в ВК.

Девушку выписали, накануне, 14 декабря, когда со дня рождения ее долгожданного малыша прошло уже три месяца.

– Спасибо каждому специалисту, кто сутками боролся за жизнь пациентки, кто делал невозможное возможным. Спасибо Азалии, что была такой сильной! Спасибо за яркий пример настоящей жажды жизни. Мы никогда его не забудем! – делятся специалисты перинатального центра.

– Все врачи меня поддерживали. Каждый пальчик помогали мне разрабатывать. Я вообще ничем не могла шевелить, даже голову самостоятельно поднять не могла. Была просто прикована к кровати. Потом начала делать первые шаги – как ребенок, снова… – сказала Азалия на выписке.