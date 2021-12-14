В Тюмени создадут новый городской парк площадью 38 га. Фото - kuharuk_ruslan.

В Тюмени власти намерены создать новый городской парк, который будет находиться рядом с микрорайонами Ямальский-2, Преображенский, Гармония, Легенда-парк, Клевер-парк и Комарово. Зеленый массив займет территорию на площади более 38 гектаров – это почти половина Затюменского экопарка.

Фото - kuharuk_ruslan.

– Летом мы проводили встречу с жителями прилегающих к будущему парку микрорайонов, я выслушал ряд поступивших от тюменцев инициатив. Их передали архитекторам. После основательной работы творческим коллективом авторов создана концепция, которая и выносится на обсуждение, – сообщил в своем Instagram мэр города Руслан Кухарук.

Фото - kuharuk_ruslan.

По его словам, авторы рассматривают парк как одно из общественных пространств для жителей огромного района. Так, с нескольких сторон будут обустроены входные группы, разработана навигация. Функциональная организация территории предусматривает выделение основных зон: рекреационной, культурно-массовой, спортивной, служебной и вспомогательной. Несколько троп различной протяженности соединят спортивные (например, велосипедные и беговые) и другие зоны для отдыха.

Фото - kuharuk_ruslan.

– Идеи по обустройству территории внутри парка направлены прежде всего на повышение уровня комфортности пребывания в лесу. Продумано и всесезонное использование территории будущего парка за счёт создания нескольких точек притяжения. Проект концепции представлен на портале «Я решаю!». Уверен, что тема формирования городской среды вам близка и понятна и обязательно вызовет живой интерес. Включайтесь в работу! – резюмировал Кухарук.

Фото - kuharuk_ruslan.

Под постом подписчики главы города уже начали высказывать свои пожелания: «Прошу Вас не забыть про инвалидов-колясочников. Очень важно, чтобы мы могли проехать в любой уголок парка. Живем рядом»; «Очень надеемся, что рядом с парком не образуется многоэтажная застройка. Это ненормально, если в 30 метрах будут многоэтажки»; «От всех собаководов просим большую площадку со снарядами, которые сделаны из дерева по нормативам. Очень страдаем от отсутствия такой площадки. Всё, что сейчас делают, не соответствует нормам безопасности и не подходит для подготовки собак по нормативам».

Фото - kuharuk_ruslan.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени нашли подрядчика на разработку проекта благоустройства территории, которая прилегает к озеру Алебашево. Городская администрация была готова выложить за работу более 58 миллионов рублей, однако столичная компания, выигравшая лот, предложила меньшую цену.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что в разработке проекта захотели поучаствовать восемь организаций, одну из которых позже исключили из списка претендентов. В итоге выбрали московскую фирму ООО «Ваухаус», предложившую выполнить работы за 46,5 миллиона рублей. Стоит отметить, что были предложения стать подрядчиком и за 17 миллионов.