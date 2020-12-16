Москвичи доработают проект благоустройства озера Алебашево в Тюмени за 46 миллионов рублей. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени нашли подрядчика на разработку проекта благоустройства территории, которая прилегает к озеру Алебашево. Городская администрация была готова выложить за работу более 58 миллионов рублей, однако столичная компания, выигравшая лот, предложила меньшую цену.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что в разработке проекта захотели поучаствовать восемь организаций, одну из которых позже исключили из списка претендентов. В итоге выбрали московскую фирму ООО «Ваухаус», предложившую выполнить работы за 46,5 миллиона рублей. Стоит отметить, что были предложения стать подрядчиком и за 17 миллионов.

Таким образом, компании требуется доработать архитектурно-градостроительную концепцию в формате дизайн-проекта, выполнить инженерные изыскания. Требованиями лота предусмотрена также разработка эскиза объектов капитального строительства: одноэтажного кафе и 4-5-этажного административного здания, которое можно будет использовать для различных мероприятий.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора создадут проектный комитет, который займётся продвижением и реализацией концепции благоустройства озера Алебашево и прилегающей к нему территории. В рамках национального проекта «Экология» уже начались работы по расчистке и углублению водного объекта. Благодаря механизму государственно-частного партнёрства акватория, которая составляет 41 гектар, и 14 гектаров прилегающей территории будут приведены в порядок.

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