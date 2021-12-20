Погода в Тюмени на неделю с 20 по 26 декабря 2021 года: от плюс 1 до минус 29

В Тюмени на неделе с 20 по 26 декабря 2021 года будет стоять снежная погода. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 20 по 26 декабря 2021 года будет стоять снежная погода. В один из дней резко похолодает, зато выглянет солнце.

Завтра, 21 декабря, по прогнозам местных синоптиков, будет пасмурно и очень снежно. Температура наружно воздуха составит всего минус один градус (ночью – минус пять). В среду пойдет уже мокрый снег, а ртуть в термометре перейдет нулевую отметку, остановившись на первом делении.

В четверг, 23 декабря, ожидается резкое похолодание до минус девяти градусов. В этот день прогнозируется переменная облачность и небольшой снег. Ветер сменит свое направление с южного на западное и задует со скоростью до восьми метров в секунду. Его порывы достигнут 14 метров в секунду.

В пятницу снежок не прекратится, а в субботу и вовсе исчезнет. В этот день, 25 декабря, солнце, наконец, покажется из-за туч, чтобы ненадолго напомнить горожанам о своем существовании. Правда, в первый выходной день будет очень холодно. Термометр покажет 25 градусов ниже нуля, а ночная температура воздуха опустится до минус 29.

Теплеть начнет уже на следующий день. Так, в воскресенье жителей областной столицы ожидает переменная облачность, минус 19. Что касается следующей недели, то тенденция к потеплению продолжится. Средняя температура первых дней недели – около восьми градусов со знаком минус.