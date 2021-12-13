«Спасибо мужчинам, что проходили мимо». В Тюмени на жительницу Лесобазы напала свора собак

В Тюмени на жительницу Лесобазы напала свора собак. Фото - Анастасия Бекишева.

В Тюмени на жительницу Лесобазы напала свора собак. Это не единственный случай, произошедший в этом районе. После того как женщина опубликовала информацию о произошедшем в социальных сетях, нашлись и другие пострадавшие. Они уверяют, что агрессию проявляют все те же собаки.

Фото - Анастасия Бекишева.

«Я гуляла со своей собакой. Вдруг на нас напали три бездомных собаки между домом №18 по улице Западносибирской и стройкой. Одна из них укусила меня за икру. Спасибо мужчинам, которые проходили мимо. Спустя пару минут подходит женщина и начинает кормить этих собак возле футбольной площадки! Я сделала ей замечание, на что получила агрессивный ответ. Ей было все равно, что они меня покусали!», – пишет укушенная агрессивным животным горожанка Анастасия Б.

По ее словам, после инцидента она поехала в больницу: специалисты обработали ей рану и поставили укол. Женщина уверяет, что много жалоб есть конкретно на этих собак. Она просит помощи у служб, которые занимаются отловом хвостатых.

Фото - Анастасия Бекишева.

Ее слова нашли подтверждение. Под постом в социальных сетях откликнулись и другие пострадавшие. «Эти же собачки на моего сына со спины напали. Он не видел их. Напали молча, без лая и рычания. Услышал, как бегут, обернулся. Слава богу, одежду не прокусили»; «Сына покусала рыжая псина из этой же своры. Хорошо, что обошлось только синяками. В больницу обращаться не стали. Заявку на отлов сделала, но собаки на месте», – пишут пострадавшие.

Комментаторы разделились на два лагеря. Один выступают за отлов, другие же уверяют, что просто так животные нападать на человека не будет.

«Если собак вообще не кормить, то они будут кидаться постоянно и на всех без разбору. Поэтому те люди, кто кормят – молодцы. Собаки злятся от голода и холода, вот и всё. Я тоже против бездомных собак на улице, но раз уж они есть, то лучше их подкормить, чем стать кормом самой», – пишет одна женщина.

Другая описала свой случай: «На меня недавно кинулась бездомная собака, но я одна шла, без собаки. Более того, я ее не видела, спокойно себе шла, агрессии к ней не проявляла. Так вот, пусть «зоозащитники», которые их кормят, к себе домой их заберут! Я люблю животных, но считаю, что все должно быть в пределах разумного. Эти собаки не живут, а мучаются, реально собачья жизнь...»

Отметим, что, по словам жителей Лесобазы, агрессивные животные обитают во дворе домов № 28, 22 и 22к1 по улице Западносибирской. В пресс-службе администрации города Тюмени сообщили, что в этом районе отсутствует возможность за счет бюджетных средств обустроить площадку для выгула собак. Дело в том, что земельные участки оформлены, расстояние для размещения не соответствует нормам (не менее 40 метров от домов). Кстати, ближайшая площадка для выгула домашних животных есть в сквере Казачьи Луга. В ведомстве заверили, что обязательно отработают вопрос о нападениях со специалистами МКУ «Леспаркхоз».

– Сообщение о необходимости проведения мероприятий по отлову безнадзорных домашних животных можно оставить по телефону диспетчерской службы: 50-04-22 (прием сообщений в период с 08:00 до 17:00 по будням); по телефону Центра информирования населения – 45-15-20 (прием сообщений в будни в период с 17:00 до 08:00, а также в выходные и праздничные дни); либо направить на адрес электронной почты 479292@mail.ru. В сообщении Вы вправе указать о желании присутствовать при исполнении заявки, тогда диспетчер заранее сообщит Вам о дате и времени отлова, – рассказали в администрации.

Остается отметить, что все отловленные животные доставляются в пункт временного содержания безнадзорных домашних животных (ул. Кедровая, 133). В случае если для животного не найдется новый хозяин, оно не проявляет признаки агрессии и не превышает 70 см в холке, то его выпускают обратно в среду обитания.