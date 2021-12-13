Лучший подарок – деньги. «Страна Девелопмент» дарит тюменцам 300 000 рублей

«Страна Девелопмент» дарит тюменцам 300 000 рублей.

По данным исследования компании IPSOS самым желанным подарком для каждого второго россиянина (это 47% опрошенных) стали деньги. На втором месте по популярности – сюрпризы, впечатления (37%), на третьем – гаджеты, электроника для личного пользования (34%).

В преддверии новогодних праздников «Страна Девелопмент» дарит самые желанные подарки своим клиентам – скидки на покупку квартиры до 300 000 рублей.

Условия участия в акции: до 30 января 2022 года приобрести квартиру из пула акционных квартир в любом жилом комплексе от «Страна Девелопмент».

Спрос в новостройках стабильно высокий.

«Новый год – особенный праздник и отличный способ изменить жизнь к лучшему, купив квартиру в новостройке. Мы уверены, что такая покупка откроет новые возможности для самого главного в жизни – общения с детьми и близкими, отдыха и встреч с друзьями. Предновогодние скидки на квартиры от «Страны Девелопмент» – это такая хорошая традиция, которая очень нравится нашим клиентам. И вот уже 4 года подряд мы дарим скидки на разные квартиры – от студий до евроформата», – рассказали в компании.

Почему стоит покупать квартиру перед Новым годом?

Кроме скидок, есть еще несколько веских причин купить квартиру в новостройке до самого главного праздника в году.

Чтобы успеть выбрать свою квартиру, пока не раскупили. Спрос в новостройках стабильно высокий. В январе будет меньше шансов купить квартиру мечты, потому что все раскупят по специальным предложениям на праздниках. Так, например, в домах от компании «Страна Девелопмент», помимо типовых планировок, есть нестандартные варианты – квартиры с террасами, мастер-спальнями с отдельной ванной и гардеробной или панорамным остеклением в гостиной. Эти квартиры покупают в первую очередь и для собственного проживания и в случае инвестиций.

Чтобы успеть купить по выгодным условиям. С октября Центробанк начал резко поднимать ключевую ставку. Вероятно, ставка продолжит расти, а значит – вырастут и проценты по ипотеке. Сейчас самое время воспользоваться выгодным предложением. В проектах «Страны» есть возможность взять квартиру по господдержке или семейной ипотеке. Ипотечные ставки стартуют от 4,45 %.

Что и где купить?

Квартира для одного. Рассмотрите вариант 1-комнатной квартиры 27,63 м кв. в «Сердце Сибири». Из плюсов: место под шкаф-купе в прихожей, большие окна, вместительная гардеробная. Скидка на данный вариант составит 300 000 рублей. Еще один приятный бонус – это жилье класса комфорт плюс, в деловом центре города.

Квартира для пары. Двухкомнатная квартира 49,33 м кв. в «Звездном». Здесь есть и просторная кухня-гостиная 18,8 м кв., и панорамные окна на две стороны, и ниши под шкаф-купе, место в паркинге – в подарок. Скидка составит 100 000 рублей.

Квартира для семей с детьми. В ЖК «Колумб» есть отличный вариант евротрешки 52,44 м кв. Спальня и детская комната не граничат друг с другом, два санузла, просторная кухня гостиная 16,85 м кв. Много окон – квартира светлая и уютная. Паркинг достанется вам в подарок. Скидка составит 200 000 рублей.

Все квартиры со скидками можно посмотреть на сайте.

Любые вопросы по акции и наличию акционных квартир можно задать менеджерам «Страна Девелопмент» по телефону +7 (3452) 39-43-98.

Сроки проведения акции: с 20.11.2021 г. по 30.01.2022 г. Пул квартир, участвующих в акции, ограничен. Акционные квартиры в проектах: «Звездный» (ООО Специализированный застройщик «Страна.Звездный»), «Сердце Сибири» (АО СЗ «Стройтранс №1»), ЖК «Колумб» (ГП-11, ООО Специализированный застройщик «К2»).

Акция может закончиться досрочно, в зависимости от выбывания акционных квартир.