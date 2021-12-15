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Недвижимость15 декабря 2021 5:00

Новогоднее путешествие как бонус: ЖК «Ленинград» готовит тюменцам подарки

Говорят, под Новый год сбываются все желания
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ЖК «Ленинград» готовит тюменцам подарки.

ЖК «Ленинград» готовит тюменцам подарки.

Говорят, под Новый год сбываются все желания, даже самые удивительные. Если вы загадали оказаться одновременно в прошлом и настоящем, скажем, в Ленинграде и Петербурге, эта мечта может стать явью. Тюменский ЖК «Ленинград» объявил о старте акции: до конца января при покупке любой 3-комнатной квартиры тюменцам дарят путевку на двоих в северную столицу.

Уникальное предложение включает в себя перелет до Санкт-Петербурга и обратно, проживание в отеле и страхование на время поездки. При этом счастливые обладатели сертификата смогут сами выбрать даты и отели из предложенных вариантов.

Если до города на Неве нужно лететь, то сам ЖК «Ленинград» располагается недалеко от центра Тюмени в активно развивающемся районе Плеханово. Местоположение сочетает в себе плюсы жизни вдали от городской суеты и возможность быстро и удобно добраться до любой точки города, ведь рядом находится развязка ТКАД.

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Тюменцев в новом жилом комплексе привлекают удобные планировки, возможность купить жилье как в черновой отделке, так и сразу с ремонтом от застройщика, а также одни из самых демократичных цен в городе. Стоимость квартир начинается от 2 190 000 рублей за светлую студию с приятным видом из окна.

В микрорайоне предусмотрено достойное благоустройство: зеленые зоны, лавочки и велосипедные дорожки, уличные тренажеры и workout-зона, благоустроенная площадка для выгула собак. Для владельцев автомобилей есть большой паркинг.

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

В шаговой доступности всё, что необходимо для комфортной жизни в современном городе: действующий муниципальный детский сад прямо во дворе, аптеки, магазины и супермаркеты, салоны красоты, кафе разной направленности, рестораны, бары. До ближайшего ТРЦ на автомобиле всего 7 минут, до школы и поликлиники – не больше 3 минут.

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Возведением домов в жилом комплексе занимается «СЗ Запсибжилстрой», который входит в группу компаний «СБК». Застройщик уже зарекомендовал себя на строительном рынке и заслужил репутацию надежной компании.

Узнать больше об акции и квартирах в ЖК можно на сайте мойленинград.рф и по телефону 7 (3452) 28-82-02. Проектная документация размещена на сайте нашдом.рф

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