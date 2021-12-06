Погода в Тюмени на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года: морозно и почти без осадков

В Тюмени на этой неделе морозно и почти без осадков. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 6 по 12 декабря 2021 года несколько дней будет очень морозно. Осадки ожидаются лишь в четверг, если не брать в расчет сегодняшний день.

Так, сегодня, 6 декабря, на территории областного центра пройдет снег, весь день будет стоять пасмурная погода. Днем – минус три градуса по Цельсию, но ночью температура наружного воздуха резко опустится до 17 градусов. Так что завтра, во вторник, будет стоять настоящий мороз – минус 15. Переменная облачность.

Такая же погода ожидается и в среду. В эти два дня по ночам термометр будет опускаться до отметки 22 – 23 градуса ниже нуля. В четверг, 9 декабря, резко потеплеет до минус 7 градусов, ожидается, небольшой снег. Ночью так же заметно «потеплеет» – до минус 13. Такая погода продержится три дня.

В воскресенье, по прогнозам местных синоптиков, выглянет солнце, но только для того чтобы оповестить о морозе. В этот день резко похолодает до минус 14 градусов (ночью -17).

Что касается следующей недели, то и на ней горожан ожидают температурные качели. Если в понедельник будет довольно морозно (около 13 градусов ниже нуля), то уже в среду, по предварительным данным, может пойти снег, ожидается потепление до 6 градусов ниже нулевой отметки.