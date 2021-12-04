Вертолет Ми-8, летевший из Тюмени в Омск, экстренно приземлился из-за срабатывания датчика Фото: Татьяна Коркина

Авиаинцидент с участием вертолета Ми-8, который летел из Тюмени в Омск, произошел сегодня, 4 декабря, около 8 часов утра (мск). Воздушное судно приземлилось из-за срабатывания датчика (стружка левого двигателя) в районе поселка Голышманово, под Тюменью. По данным Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России, пострадавших из-за аварийной посадки нет.

– По предварительной информации, около 8 утра по Москве 4 декабря 2021 года из-за срабатывания датчика вертолет Ми-8 рейс UTH 0511 Тюмень (Плеханово) – Омск, сел в районе поселка Голымшаново. Пострадавших в результате происшествия нет. На борту находился экипаж из трех человек, – рассказали в пресс-службе.

Севший вертолет. Фото: СК на транспорте

Сейчас на месте ЧП работают следователи, которые проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что на прошлой неделе вертолет Ми-2 авиакомпании «Конверс-Авиа», выполнявший рейс по маршруту Лангепас – месторождение Покачинефтегаз, полностью сгорел в Нижневартовском районе ХМАО. Инцидент произошел в 28 километрах от города Покачи. Известно, что воздушное судно производило экспедиционный полет, чтобы осмотреть нефтяную скважину.