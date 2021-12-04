«Ок», «Спят медведи и слоны», «Август – вечер воскресенья»: что покажет МТЦ «Космос» в декабре 2021 года

«Ок», «Спят медведи и слоны», «Август – вечер воскресенья»: что покажет МТЦ «Космос» в декабре 2021 Фото: Пресс-служба молодёжного театрального центра «Космос»

В театральном центре «Космос» (ул. Республики, 165а) 13, 14 и 15 декабря в 20 часов пройдут показы танцевальных спектаклей из Санкт-Петербурга, Челябинска, Перми и других городов России. Возрастное ограничение 12+.

13 декабря откроет гастрольную программу спектакль «Спят медведи и слоны» от театра современного танца из Челябинска. Эта постановка о доверии в современном мире вошла в Long List 2022 «Золотой маски».

14 декабря можно посмотреть сразу три спектакля по одному билету: спектакль о грусти об уходящем лете «Август – вечер воскресенья» от пермского молодежного театра танца Shake dance group; постановку «Побочный эффект» о погоне за новыми ощущениями от омского коллектива Two Me Dance Company; спектакль LOOP о людях и их взаимоотношениях со временем от танцевальной компании «Полуночники» из Санкт-Петербурга. Хореограф-постановщик – Елизавета Тарабанова, представительница физического контемпорари* в России.

15 декабря хореографические гастроли завершатся показом двух спектаклей. В постановке «Ок» танцевальная компания «Окоём» из Екатеринбурга покажет, как люди общаются в новой реальности интернета. Театр современного танца из Перми в постановке «reКонструкция» покажет, как музыка из балета сочетается с формами хореографии.

Хореографические гастроли – это гостевая программа международного фестиваля хореографических спектаклей SOMA. Фестиваль пройдет в третий раз. Также зрители смогут посетить мастер-класс «Умное тело» и лекцию «Художественное восприятие в танце. Ракурс перформативных практик». Подробнее о них можно узнать в группе в социальной сети в «ВКонтакте».

Посетить «Космос» можно при предъявлении паспорта и сертификата о профилактических прививках против COVID-19 или о перенесенном заболевании, вызванном COVID-19, с QR-кодом с портала госуслуг.