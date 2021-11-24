«Трудовой лагерь». Тюменцев, страдающих алкоголизмом, похищали в реабилитационный центр, где они ухаживали за свиньями

Тюменцев, страдающих алкоголизмом, похищали в реабилитационный центр, где они ухаживали за свиньями. Фото: Юлия Кучеренко

В Нижнетавдинском районе Тюменской области обнаружили так называемый реабилитационный центр для людей, страдающих алкоголизмом. Однако лечили там не только свежим воздухом: в дело шли и кулаки. Видимо, один из сотрудников в буквальном смысле пытался выбить из несчастных болезнь. Несчастными мы их назвали неспроста: этих людей похищали и заставляли работать – настоящий трудовой лагерь.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы региона, в настоящее время в Центральном районном суде рассматривается уголовное дело в отношении 41-летнего Андрея Гоппа, 29-летнего Дамира Кожабаева, 40-летнего Николая Тришкина и 35-летнего Бориса Эккерта. Всех их обвиняют в похищении людей.

– Мужчины силой увозили страдающих алкоголизмом людей в реабилитационный центр, где их удерживали. За такое «лечение» они получали деньги от родственников больных. Злоумышленники нарушали права граждан, удерживая их против воли и отказываясь выпускать. Один из похитителей, работающий в центре консультантом, применял к потерпевшим физическое насилие в присутствии других реабилитантов, – сообщили в ведомстве, добавив, что сейчас все фигуранты дела заключены под стражу.

Правда, двое из них – Дамир Кожабаев и Андрей Гопп – успели обжаловать постановление о заключении их под стражу. Они просили суд на время следствия освободить их под любую меру пресечения, лишь бы не оставаться в следственном изоляторе. Однако суд отказал истцам в удовлетворении жалобы и оставил постановление районного суда без изменения.

Как стало известно из материалов дела, центр больше напоминал трудовой лагерь. Здесь надо было ухаживать за свиньями, готовить еду, содержать огород, убирать жилье и стирать белье на всех постояльцев.