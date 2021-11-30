В Тюмени грабители, убежавшие от смелой продавщицы, пытались обжаловать приговор

В Тюмени смелая продавщица заставила бежать опасных грабителей из магазина. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени бандиты обжаловали вынесенный им приговор, но безрезультатно. Ранее их осудили за налеты на магазины. В последнем случае им буквально пришлось бежать – продавщица оказалась не промах.

Инцидент произошел 24 декабря 2020 года. В этот день налетчики решили ограбить магазин на улице Харьковской. Они стояли в помещении около 10 – 15 минут, переговаривались и пропускали вперед клиентов, чем вызвали подозрение у женщины за прилавком.

– Дождавшись, пока все посетители уйдут из магазина, один из визитеров стал отвлекать продавца. Заказав бутылку пива, он вывалил в лоток кучу мелочи. Как только женщина пересчитала деньги и открыла кассу, чтобы сложить монеты, второй молодой человек бросился к ней за прилавок с ножом и крикнул: «Открой кассу и отойди!». Но женщина воспользовалась перцовым баллончиком, и оба грабителя сбежали из магазина, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Вскоре оперативникам удалось вычислить и задержать всех участников этой преступной группы. Как уже было написано выше, их осудили, но бандиты остались недовольны решением суда. Итог: Тюменский областной суд оставил без изменения приговор Центрального районного суда города в отношении ранее судимого 31-летнего рецидивиста Николая Ульянова (5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима), 29-летнего Асифа Мамедова (6 лет лишения свободы в колонии строгого режима) и 30-летнего Виталия Лаптева (2,5 года лишения свободы условно).

Что касается их прошлых злодеяний, совершенных до того, как они попались на последнем, то они успели ограбить два магазина. Так, как стало известно из материалов уголовного дела, 20 декабря мужчины на улице Ямской решили ограбить ювелирный магазин и распределили роли. Под видом покупателей они зашли в торговый зал, чтобы узнать количество продавцов, наличие охраны и покупателей.

Пока Ульянов отвлекал одного продавца, Лаптев примерял золотую печатку, а Мамедов в это время наблюдал на улице за обстановкой. Надев печатку на палец, Лаптев выскочил из магазина и, отдав ее Мамедову, пустился наутек. По точно такой же схеме спустя два дня они ограбили ювелирный магазин на улице Ленина.