Погода в Тюмени на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года: тепло и дождливо

В Тюмени на предстоящей неделе будет тепло и дождливо. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 29 ноября по 5 декабря 2021 года будут идти осадки в виде снега, дождя и мокрого снега. Вообще, неделя выдастся теплой, однако зима совсем скоро вступит в свои права по-настоящему.

Сегодня, 29 ноября, в областной столице минус 3, но уже с завтрашнего дня температура наружного воздуха станет потихоньку подниматься к плюсовым значениям. Так, в первый день зимы, 1 декабря, неожиданно на улице будет плюс 1 градус. Переменная облачность, ожидается небольшой снег с дождем.

В этот день с юго-запада подует ветер, восемь метров в секунду, с порывами до 14 метров в секунду. Вообще, ветер не стихнет до конца недели, лишь в отдельные дни его сила не будет такой мощной.

В четверг, 2 декабря, плюс 2, небольшой дождь. В пятницу (всего на один день) ртуть в термометрах снова немного опустится: ожидается около трех градусов ниже нуля (ночью – минус 7). Однако уже на следующий день, в субботу, опять станет довольно тепло (плюс 2), пойдет снег.

В последний день недели, по прогнозам местных синоптиков, в городе пройдет снег с дождем. Температура наружного воздуха составит один градус выше нулевой отметки. Ночью с воскресенья на понедельник резко похолодает до минус 9, а уже во вторник, 7 декабря, станет совсем морозно – минус 16 градусов, без осадков, ветер умеренный.