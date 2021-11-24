Новогодний корпоратив в Тюмени – 2022: празднуем грамотно

Фото: Бизнес-отель "Евразия"

Вот и выходит на финишную прямую 2021-й год, а значит, впереди самая яркая пора года – предновогодние сдачи отчетов и заслуженные корпоративы. Провести их весело и хорошенько отдохнуть желают все, особенно, кто отказался от празднования в прошлом году. На что обращают внимание тюменские компании при поиске идеального места для праздника, мы узнали у заместителя директора ресторанной службы бизнес-отеля «Евразия» Карины Речкиной.

– Карина, на что обращают внимание прежде всего те, кто решил отметить новогодний корпоратив в отеле?

– Первым делом обращают внимание на кухню, ведь от качества еды напрямую зависит настроение гостей. В нашем банкетном меню есть необходимое разнообразие позиций. Чтобы угодить каждому, существует возможность выбора блюд заранее. Так, учитывая вкусовые предпочтения своих коллег, вы можете заказать часть блюд с рыбой, а другую – с мясом. При желании можно взять дополнительные блюда от шефа, например аппетитный рулет из семги или сочный свиной окорок. Готовить для гостей лично будет шеф-повар известного и всеми любимого ресторана «Мята» Олег Малышев.

– Что ценят гости больше всего при выборе зала?

– Новый год – особенный праздник, и отмечать его привыкли с размахом. Чтобы вдоволь натанцеваться и весело провести время, гости предпочитают просторные помещения. В нашем отеле на выбор представлено два больших зала: «Континенталь», украшенный белоснежным текстилем и подсветкой, а также зал «Дворянское гнездо», выполненный в стиле дворянства XIX века.

Фото: Бизнес-отель "Евразия"

Диджейский пульт, танцпол, мультимедийный экран, стилизованная фотозона – это и не только сделает вечер ярче, а просторная рассадка гостей позволит им чувствовать себя максимально комфортно. Главным украшением вечера станет нарядная ёлка в центре зала.

Фото: Бизнес-отель "Евразия"

– Что ждёт гостей в этом году?

– В этот раз корпоратив в «Евразии» пройдет в атмосфере неповторимых фильмов Америки 1960-х годов. Новогодняя программа «Однажды в Голливуде» перенесет гостей в Америку тех лет, где девушки в роскошных платьях выбирают подарки от Тиффани, а мужчины в элегантных костюмах обсуждают свежие новости газетных киосков. Стиль, элегантность и юмор – вот три главных правила этого вечера! Гостей ждут живая музыка и веселые танцы. Сделать фото на память поможет профессиональный фотограф, который направит вас в фотозону, выполненную специально в стилистике праздника.

Фото: Бизнес-отель "Евразия"

– Какие даты в этом году востребованы больше всего?

– Конечно, это 24 и 25 декабря – пятница и суббота накануне Нового года. В «Евразии» действует система трех цен: в зависимости от даты корпоратив может стоить по-разному. Цены начинаются от 4 500 рублей за персону с программой. Так как в отеле несколько залов, есть возможность принять больше гостей. 29 декабря приглашаем небольшие компании до 30 человек. Даты занимают ежедневно, важно успевать, ведь до праздников осталось меньше месяца!

– Почему делают выбор в пользу отеля «Евразия»?

– Немалую роль в этом вопросе играет местоположение отеля. Он расположен на улице Советской, 20. Это исторический центр города, куда удобно добираться большинству жителей Тюмени. Если гости приняли решение ехать на личном авто, они могут воспользоваться городской парковкой за отелем. Это очень удобно, в вечернее время мест достаточно. Кстати, алкогольные напитки можно принести с собой и без пробкового сбора, что позволит сберечь бюджет компании и остаться в рамках установленного плана.

Фото: Бизнес-отель "Евразия"

Успейте забронировать дату новогоднего корпоратива, оставив заявку на сайте евразия.рус Задать дополнительные вопросы Карине можно по телефону 8-963-068-29-00.