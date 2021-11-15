Погода в Тюмени на неделю с 15 по 21 ноября 2021 года: температурные качели

В Тюмени будут наблюдаться температурные качели. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени на неделе с 15 по 21 ноября 2021 года два дня будет идти снег. Будут наблюдаться температурные качели: то тепло, то морозно.

Сегодня ночью, с 15 на 16 ноября, будет очень холодно – ртуть в термометрах опустится до отметки 16 градусов ниже нуля. Во вторник ожидается переменная облачность, минус 7 днем и минус 1 в ночное время.

Среда запомнится жителям областного центра сильным ветром северо-западного направления, который будет дуть со скоростью 8 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду. В следующие дни он сменит свое направление на южное, то есть станет теплее. Чего, впрочем, нельзя сказать о температуре наружного воздуха.

Если в среду, 17 ноября, будет всего минус 4 (в этот день пройдет небольшой снег), то в четверг заметно похолодает – до минус 11 градусов (ночью – минус 15). Правда, тучи не станут заслонять солнце, и оно будет радовать своими лучами горожан весь день.

В пятницу резко потеплеет до минус 3 градусов и снова пойдет небольшой снег. Выходные будут относительно теплыми – всего минус 2-3 градуса. В воскресенье – пасмурно.

Что касается следующей недели, то в понедельник, 22 ноября, стоит ждать небольшого снега с дождем, после чего температура воздуха, по прогнозам местных синоптиков, резко опустится до 8 градусов ниже нулевой отметки.