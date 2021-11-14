Математик Алексей Савватеев расскажет тюменцам о теории игр

Фото: личная страница Алексея Савватеева во VK

Прямая трансляция лекции математика и специалиста в математической экономике Алексея Савватеева состоится 15 ноября в 19:00 на ютуб-канале проекта «КонцептХаб». Он расскажет, как стратегическое планирование влияет на жизнь человека, и какие основы теории игр существуют. На примере социальных, политических и экономических явлений математик покажет проявление этой теории.

— В попытке найти оптимальное решение каждый из нас вступает в игру. О том, как увидеть логику и математику в каждой жизненной задаче, а также как научиться пользоваться этим знанием и расскажет Алексей Савватеев на новой лекции, — рассказала о предстоящем мероприятии Виктория Елизарова, руководитель проекта «КонцептХаб».

Все желающие могут присоединиться к онлайн-трансляции лекции, которая пройдет 15 ноября в 19.00 на канале проекта.

Напомним, «КонцептХаб» — это бесплатные познавательные лекции для всех желающих. Спикеры общаются с участниками проекта на актуальные темы в неформальной обстановке, а также отвечают на интересующие вопросы. Проект проводится при поддержке Департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.

Теория игр — математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. Под игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более сторон, ведущие борьбу за реализацию своих интересов.