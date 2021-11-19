Экономия до миллиона рублей: в Тюмени распродают 250 квартир

Комфортное жилье сейчас можно купить намного дешевле. Фото - ООО "БРУСНИКА".

Брусника в рамках «черной пятницы» распродает сразу 250 квартир в жилых комплексах «Дом у озера», «Новин» и «Европейский квартал». На покупке можно сэкономить до одного миллиона рублей. Акция продлится до 26 ноября. Посмотрим несколько планировок.

1. С объединенной кухней-гостиной и тремя спальнями в «Доме у озера»

Фото - ООО "БРУСНИКА".

Квартира для семьи с двумя детьми, каждому из которых нужна собственная комната. Самая большая – родительская спальня. В ней можно не только поработать с ноутбуком, но и выпить ободряющий кофе на отдельном балконе.

В ней четыре зоны для хранения вещей - легко поддерживать порядок.

Пространство разделено на приватную и гостевую зоны. В последней вы сможете устраивать приемы для друзей и семейные посиделки за просмотром кино. В гостиной есть отдельный санузел и балкон. Скидка на эту квартиру в черную пятницу составит 450 000 руб.

2. Два уровня с объединенной кухней-гостиной и тремя спальнями в квартале «Новин»

Скидка: 700 000 руб.

Фото - ООО "БРУСНИКА".

В такой квартире могут с комфортом разместиться представители нескольких поколений. У каждого будет приватная территория, а общее пространство легко вместит и семью, и гостей.

На первом этаже находится кухня-гостиная площадью 44 квадрата, где можно смотреть фильмы, играть в приставку и даже танцевать вальс. Хватит места и для домашних посиделок с настольными играми. А летние вечера можно проводить на просторной террасе.

Фото - ООО "БРУСНИКА".

Также на первом этаже также расположена спальня, которая подойдет и для обустройства кабинета. На верхнем уровне – две спальни с просторными гардеробными и санузлом, гостиная для хозяев, постирочная и сразу несколько мест для хранения вещей.

3. С объединенной кухней-гостиной и тремя спальнями в «Европейском квартале», и снова двухуровневая

Скидка: 1 000 000 руб.

Фото - ООО "БРУСНИКА".

Это максимально автономная квартира, городской дом, предназначенный для большой семьи. На первом этаже располагается детская, кабинет и кухня-гостиная с выходом на вместительную террасу. На втором этаже – рабочая зона, мастер-спальня, зона отдыха со вторым светом и постирочная.

В распоряжении хозяев также появляется отдельное помещение в цокольном этаже, благодаря которому жилье становится фактически трехуровневым. Здесь можно обустроить винотеку, спортзал, собственный кинотеатр или сауну.

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5 поводов сказать Бруснике «Да»

Место

Фото - ООО "БРУСНИКА".

Брусника строит в районах с хорошо развитой инфраструктурой. Все, что вам необходимо, находится поблизости. На первых этажах спроектированы помещения под магазины, кафе, аптеки, фитнес-центры и другие полезные сервисы.

Современная архитектура

Фото - ООО "БРУСНИКА".

Архитектурную концепцию каждого проекта застройщик разрабатывает совместно с европейскими или американскими бюро. Дома девелопера отличается сомасштабной человеку высотой и динамикой фасадов, которую обеспечивают эркеры, разноформатные окна, разнообразные летние помещения. Витражное остекление первых этажей, дизайн-код, входы без ступеней – все это формирует на уровне взгляда открытую, приветливую среду.

Общественные гостиные

Фото - ООО "БРУСНИКА".

Сквозные подъезды с прозрачными входными группами позволяют видеть, что происходит внутри и снаружи дома, без дополнительных сложностей попадать на улицу или во двор. Домофон находится в теплом тамбуре, поэтому гости не замерзнут на холоде, ожидая, пока им откроют дверь. В подъездах установлены бесшумные лифты и спроектированы просторные колясочные – причем, доступ есть только у жителей.

В холлах каждого проекта дизайнеры размещают мягкую мебель, светильники, растения и картины. При этом стиль интерьера перекликается с архитектурной концепцией квартала.

Дворы как искусство

Фото - ООО "БРУСНИКА".

Пространство дворов Брусника организует согласно четырем принципам:

Планировки для разных сценариев жизни

Фото - ООО "БРУСНИКА".

Для каждого проекта архитекторы застройщика разрабатывают несколько десятков планировочных решений, которые основаны на исследовании жизненных сценариев. В любом доме девелопера квартиру под свои цели может подобрать и пока одинокий молодой человек, и семья, в которой живет сразу несколько поколений.

Как приобрести квартиру

Фото - ООО "БРУСНИКА".

Взять ипотеку или обменять старую квартиру на новую. В Бруснике эти способы можно комбинировать. Девелопер выкупит имеющуюся недвижимость, а средства, вырученные с продажи, направит в счет покупки жилья. Вся процедура от оценки до подписания договоров займет три рабочих дня.

Специалисты оформят все документы, а если необходимо, то еще и помогут вывести квартиру из-под залога, перенести доли несовершеннолетних собственников и оформить ипотеку, чтобы внести недостающую для приобретения квартиры сумму.

Также можно воспользоваться уникальной программой семейной ипотеки, которую Брусника разработала вместе с банками ДОМ.РФ и Сбером.

Застройщик ЖК «Дом у Озера», ЖК «Европейский квартал», ЖК «Новин» — ООО БРУСНИКА. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк.