В компании «Страна Девелопмент» рассказали о флагманском проекте «Сердце Сибири». Фото предоставлено "КП".

С 1 ноября квартиру в новом строящемся доме жилого комплекса «Сердце Сибири» можно купить по стартовым ценам.

Проект отличается сибирской аутентичностью, отмечен престижными наградами Green Property Awards в номинации «Жилая недвижимость комфорт-класса» и Urban Awards в номинации «Лучший строящийся ЖК комфорт-класса Уральского федерального округа».

Жилой комплекс строится в пяти минутах езды от исторического центра города, в тихом районе с развитой инфраструктурой – в границах улиц 50 лет Октября – Пермякова – Харьковская.

В проекте «Сердце Сибири» застройщик реализует, казалось бы, несовместимые идеи – новые технологии и природные материалы, камерные и уютные пространства и жизнь в центре событий.

Что предлагает «Страна Девелопмент» будущим новоселам?

Жить в «Сердце Сибири»

Жилой комплекс расположен в районе с прекрасной транспортной развязкой, близостью к большинству торговых центров, школам, поликлиникам, вузам. 17 маршрутов общественного транспорта проходят через остановочные комплексы рядом с «Сердцем Сибири». В 7 минутах ходьбы находится автовокзал.

Фото предоставлено "КП".

Комплекс состоит из 8 домов переменной этажности, с тематическим бульваром «Тропа Сибири», с тихими дворами, закрытыми от машин и случайных прохожих. Припарковать машину рядом с домом для жителей ЖК «Сердце Сибири» не проблема – для машин строят отдельные комфортные паркинги, в которые можно попасть, не выходя на улицу.

Проявить сибирский характер

«Страна Девелопмент» строит как для себя, с ответственностью за результат и без компромиссов в качестве. Дома в ЖК «Сердце Сибири» долговечны, фасады из клинкерного и ригельного кирпича имеют гарантию до 100 лет – это значит, что дом будет выглядеть новым и нарядным даже после нескольких десятилетий эксплуатации.

На первых этажах – квартиры с палисадниками, на верхних этажах - квартиры с террасами.

Высокие потолки от 2,6 до 3 метров, окна высотой 1,75 от потолка (на 40 см больше, чем стандартные). Кроме того, уникальная архитектура проекта позволила реализовать крутые нестандартные решения – в нескольких квартирах оконные проемы увеличены до 2 метров, а в угловых квартирах применено панорамное остекление.

Фото предоставлено "КП".

Надежная компания «Страна Девелопмент» строит дома комфорт- и бизнес-класса не только в Тюмени, но и в Москве и Санкт-Петербурге. Застройщик гарантирует высокое качество в каждой детали. Кроме того, компания выдает ключи от квартир в среднем на полгода раньше срока.

Сибирское гостеприимство

В квартирах нового дома просторные кухни-гостиные, где можно устраивать дружные семейные праздники. Застройщик позаботился и о шумоизоляции – специальный звуко- и вибропоглощающий материал используется в межквартирных, межкомнатных перегородках и на полу.

Фото предоставлено "КП".

В доме есть мастер-спальни с отдельным санузлом и гардеробной – если гости останутся с ночевкой или приедут на несколько дней, это не станет проблемой для хозяев. А за пределами двора есть гостевая парковка.

Особую гостеприимную атмосферу создают места общего пользования – парадные с зонами релаксации, гостевыми санузлами, лапомойками для домашних животных, местами для хранения детских колясок, самокатов и велосипедов. В отделке парадных будут использоваться качественные экологичные материалы, керамогранит и дерево.

Фото предоставлено "КП".

Богатство сибирской природы

Как создать зеленый таежный уголок в городе? Застройщик организует на территории настоящую тайгу – проект озеленения оценило авторитетное жюри конкурса Green Property Awards – первой независимой премии, посвященной высоким стандартам энергоэффективности, экологичности и долговечности.

Фото предоставлено "КП".

Времена, когда придомовую территорию домов комфорт-класса озеленяли обычными газонами, кажется, канули в лету. «Страна Девелопмент» создает свою экосистему – настоящую лесную сказку с пушистыми елками, соснами, многолетними кустарниками и можжевельниками.

Фото предоставлено "КП".

Застройщик реализует смелый и современный проект, который совмещает в себе комфорт городской жизни и природные богатства нашего края, вмещающий высокое качество комфорт-класса и надежность.

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