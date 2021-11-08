Трон, арки, фонтаны: как украсят Тюмень к Новому году

Как украсят Тюмень к Новому году. Фото предоставлено администрацией города Тюмени.

Тюмень потихоньку начала готовиться к Новому году. Несмотря на то что улицы областной столицы еще пока не покрыты снегом, в районе Войновка уже установили елку, а совсем скоро в разных частях города появятся различные объекты, символизирующие наступление праздника, столь любимого россиянами. Чем же власти удивят местных жителей в этом году? Ответ на этот вопрос вы найдете в нашем материале.

Фото предоставлено администрацией города Тюмени.

В 2021 году концепция оформления Тюмени звучит следующим образом: истории снежного леса. Главные принципы – это оформление объектов притяжения в каждом административном округе и интеграция существующего оборудования в существующие локации с добавлением новых элементов.

Фото предоставлено администрацией города Тюмени.

Так, на Цветом бульваре установят, конечно же, огромную елку и большую горку для малышни. Также для них будет интересно попозировать уже у полюбившихся горожанами светящихся мишек. Из новинок: в этот раз на всем протяжении Цветного бульвара установят арку, которая будет сверкать под стать мишкам. У ее начала поставят трон, на который можно сесть и сделать красивую фотографию.

Фото предоставлено администрацией города Тюмени.

На площади 400-летия Тюмени появится елка, несколько горок, арка « С новым годом» и различные объекты торговли. Кроме того, тут установят переливающийся яркими огнями фонтан и рядом с ним – свечи.

Не обойдут стороной и экопарк Затюменский, где можно порезвиться на горках и покататься на коньках, сквер Комсомольский, Тюменский технопарк, и сквер депутатов. На последнем объекте установят запряженных в сани Деда Мороза оленей и еще один светящийся фонтан. В Загородном саду появятся фигуры Жар-птицы, кита и, по всей видимости, осла. Арку здесь сложат из павлиньих перьев (конечно, ненастоящих).

Фото предоставлено администрацией города Тюмени.

Над улично-дорожной сетью областного центра натянут транспаранты с поздравлениями. По крайней мере, такие украшения будут на улице Ямской. На улице Республики, как обычно, засверкают опоры уличного освещения.

Фото предоставлено администрацией города Тюмени.

Также стало известно, что городские власти намерены залить для ребятишек 52 корта и восемь ледовых площадок. Ледовые площадки появятся на набережной реки Туры, в Гилевской роще, экопарке Затюменский, сквере Комсомольском, на пруду Южном, в скверах Льва Ровнина и Никольской, а также у дома №2б по улице Чернышевского.