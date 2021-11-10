В Тюмени озвучили планы по преобразованию улицы Дзержинского в пешеходную зону

В Тюмени озвучили планы по преобразованию улицы Дзерджинского в пешеходную зону. Фото - kuharuk_ruslan.

В Тюмени власти озвучили планы по преобразованию улицы Дзержинского в пешеходную зону. Проект, который лег в основу мастер-плана, уже прошел госэкспертизу.

На днях в областной столице обсудили проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 гг. Одной из тем как раз было благоустройство вышеупомянутой улицы. В соучастном проектировании будущего пешеходного пространства приняли участие не только собственники объектов и земельных участков, но и архитекторы, озеленители, предприниматели, а также специалисты сферы культуры и туристической отрасли. Идеи, как рассказать о сохраненных памятниках деревянного зодчества, сформировать культурное пространство и сделать его интересным для горожан и туристов, как раз и легли в основу мастер-плана по развитию этой территории.

Фото - kuharuk_ruslan.

– В нем проработаны детали будущего благоустройства – скамейки, фонари и прочее. Предложено функциональное наполнение различных объектов и территорий. Также мы проработали вопросы с сетевыми организациями, чтобы они в 2022 году провели ремонты объектов и перенесли ряд из них, что позволит нам использовать существующие пространства более рационально и безопасно, – рассказал на своей страничке в «Инстаграм» мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Фото - kuharuk_ruslan.

Градоначальник поделился информацией, что поступило предложение сделать уникальное по содержанию пространство во флигеле дома В.П. Буркова (ул. Дзержинского, 30, стр. 2). По его словам, педагоги «Дома Буркова» помогут разработать соответствующие образовательные программы (мастер-классы, выставки, экскурсии)». Центр может стать точкой притяжения и для туристов из других городов, уверен Руслан Кухарук.