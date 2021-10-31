В Тюмени магазин косметики устроил на Хэллоуин «варварскую акцию», замотав крокодилу пасть скотчем

Фото: скриншот с видео

Праздник Хэллоуин обернулся скандалом для одного из тюменских магазинов корейской косметики ALOEsmart. В честь «праздника нечисти» маркетологи решили сделать рекламу торговой точке и устроили необычный флешмоб. Для этого они занесли в здание небольшого крокодила, заклеили ему пасть скотчем (чтобы пресмыкающееся ненароком никого не укусило) и предложили посетителям сфотографироваться с животным. Правда, «реклама» сработала в точности до наоборот: посетители обвинили магазин в жестоком отношении с животными и призвали горожан его бойкотировать.

«Акция», придуманная рекламщиками, предполагала, что каждый посетитель, который возьмет в руки крокодила, станет участником розыгрыша призов. Для этого посетителям нужно было встать в живую очередь, сделать фото с первой же попытки и выложить фото в соцсетях с хэштегом #Алоеудивляет. Чтобы проконтролировать получение подарков, посетителям предстояло предъявить паспорт и бонусную карту (ну, или оформить её после участия).

Возмущение пользователей докатилось до Государственной Думы и Росприродназдора. Глава комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы РФ Владимир Бурматов возмутился акцией и пожаловался на неё в прокуратуру и Роспотребнадзор.

- Когда я думаю, что меня уже ничем не удивишь, кто-то обязательно пробивает очередное дно. Чем это могло закончиться для людей, избавься крокодил от скотча, остаётся только предполагать. Слава богу, этого не произошло, а то количество клиентов магазина могло бы значительно сократиться. Что с крокодилом, откуда он, куда делся, были ли у него какие-то ветеринарные документы, что он делал в магазине и на руках у людей нам тоже ещё предстоит выяснить, - написал на своей страничке в «Инстаграм» Владимир Бурматов.

Депутат посоветовал руководству магазина в следующий раз «выставить в витрине свои головы, ведь вместо них у вас явно тыквы».

По данным Тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры, информация о скандальной акции передали в управление Росприроднадзора в Тюменской области. Там проверят, насколько законно было использовать животное в рекламной акции и, собственно, какие были условия содержания дикого животного.