Бузова, Алехно и Соседов поддержали тюменскую певицу Марию Ярцеву на шоу «X-фактор» в Беларуси

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Девятнадцатилетняя жительница Тюмени Мария Ярцева приняла участие в пятом выпуске музыкального шоу «X-фактор» в Беларуси. На кастинге девушка исполнила песню It’s a Man’s Man’s Man’s World легендарных исполнителей Джеймса Брауна и Бетти Джини Ньюсом.

– В пять лет меня отправили в музыкальную школу. В конце года преподаватели собрались на совещание и сказали мне: слуха нет, какой смысл тратить время и деньги? Мы решили: Ярцевы не сдаются и идут дальше! Буквально до 12 лет ничего не выходило, а потом пятое… шестое место. В 2014 году, помню, пришло сообщение из Москвы: «Мы вас поздравляем, у вас первое место!». Так что я вижу цель и не вижу препятствий. Я готова работать, я верю в себя, – говорит Маша в профайле участника.

Пение тюменки оценили трое членов жюри – Ольга Бузова, Сергей Соседов и Руслан Алехно.

– Мария, вы прекрасно чувствуете стиль, ритм, расщепляете звуки. Вы знойная женщина, это самый точный эпитет. Я говорю вам «да», – вынес вердикт Сергей Соседов.

– Мне понравился ваш оригинальный, самобытный тембр. Я думаю, что родители не напрасно вкладывали в вас средства, – отметил Руслан Алехно.

– Я не хочу, Мария, вас воспринимать сквозь призму сравнений. Вы молодая, красивая, сочная. Вы хороша сама по себе, в вас есть всё, что мне нужно для «X-фактора»: харизма, секс и красота. Я говорю вам «да».

А вот Серёге пение Маши не понравилось.

– В вашей категории есть очень сильные конкурсантки. Ваше выступление неплохое, даже хорошее, но вы недотягиваете до тех, кто есть в вашей категории. Я говорю вам «нет», – отрезал Серега.

Три «да» для Маши означают то, что она проходит дальше. Как сложится судьба тюменки на «X-факторе», покажет время.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» сообщала о том, как Бузова рассказывала о своих впечатлениях от судейства в шоу. В один момент Сергей Соседов довел до слез девушку.