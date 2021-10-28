«Это были самые тяжёлые полгода, но они стоили того»: тюменка рассказала, как уехать учиться в Италию

Уехать учиться в Италию, не так трудно, как кажется Фото: Дарья Завьялова Фото: Личный архив

Кто не мечтал побывать с солнечной Италии? Дарья Завьялова из Тюмени сумела осуществить эту мечту и по-настоящему влюбилась в страну, где готовят самую лучшую пиццу, где все приветливы и добры, где перед глазами расстилается удивительная архитектура, а кожу ласкает средиземноморский климат. Тюменка уехала туда учиться в магистратуру, о чем ни разу не пожалела. Как поступить в университет Италии и что нужно для этого, Даша рассказала «Комсомольской правде-Тюмень».

"Здесь готовят самую вкусную пиццу!" Фото: Дарья Завьялова Фото: Личный архив

- Расскажи о своём первом «прикосновении» к Италии. Как это было?

- В 14-15 лет просто взбрело в голову, что мне надо учить итальянский язык. Я очень заинтересовалась этой страной и ее культурой. Родители отправили меня вместе с тетей в тур по Италии. Первую неделю мы провели, изучая города Италии, а вторую провели на курорте. Конечно, я влюбилась в эту страну. А как тут не влюбиться? Тут красота, невероятная еда, дружелюбные люди. Там я почувствовала себя на своем месте, так как мне очень близок южный темперамент.

Фото: Дарья Завьялова Фото: Личный архив

- Не остыла, когда вернулась в Россию?

- Вернувшись, я продолжила учить итальянский, позже записалась в языковую школу на специальные курсы, которые включали в себя поездку в Рим. Во время поездки я познакомилась с итальянской девушкой, которая стала мне другом. Ее зовут Илария, и мы дружим до сих пор. После обучения я четко поняла, что хочу попробовать в этой стране какое-то время пожить.

- С чего началась подготовка к переезду?

- Свою третью поездку я посвятила изучению местности. Посмотрела цены: сколько стоят продукты, жилье, билеты на общественный транспорт и многое другое. Я встретилась с русской девушкой, которая замужем за итальянцем уже семь лет. Она сказала, что в Италии лучше жить на севере, так как это более развитая часть страны. В общем, удалось собрать кое-какую информацию.

Фото: Дарья Завьялова Фото: Личный архив

- Когда же настал момент «икс»?

- Точкой отправления было завершение моего обучение на бакалавриате, четыре года я проучилась на факультете журналистики в Тюменском государственном университете. Решила, что магистратуру я хочу освоить именно в Италии. Довольно много времени пришлось уделить поиску университета и направления, а также оформлению визы. У меня ушло на это около полугода, которые, пожалуй, были самыми тяжелыми в моей жизни. Но я понимала, что, если не воплощу эту мечту, будут всю жизнь жалеть и продолжать об этом думать. В итоге все получилось, я поступила в UNIMI (Миланский государственный университет) по направлению «Общественные и корпоративные коммуникации».

- Сложно зачислиться студенту из России?

- Не сложно, особенно если берешь услуги координатора, который подсказывает, какие учебные заведения тебе подходят. Мой координатор определил для меня пять университетов, я выбрала из них два – один в Милане, другой в Риме. Они подходили мне в основном потому, что там были программы обучения на английском языке.

Фото: Дарья Завьялова Фото: Личный архив

- То есть достаточно английского языка?

- Да, знать итальянский совсем не обязательно. Если ты владеешь английским, можно смело выбрать программу и пойти учиться. Раньше я неплохо знала итальянский, но за отсутствием практики мой языковой уровень снизился. Сейчас приходиться наверстывать, хотя это не есть проблема, по крайней мере для обучения.

- Сколько стоит обучение в Италии?

- Мне удалось поступить на бюджет. В связи с этим мне выплачивают стипендию в размере шести тысяч евро в год (около 500 000 руб). В основном этой стипендией студенты покрывают жилье, так как оно в Италии очень дорогое. Только лишь снять комнату на месяц стоит 500 евро (около 40 тыс рублей). В основном студенты находят себе соседей и живут вместе, чтобы платить меньше за жилье. Самому снимать однокомнатную квартиру очень дорого (около 80 тыс рублей). Тут либо ты работаешь, либо тебя финансово поддерживают родители, потому что для проживания в Италии нужно немало денег.

Фото: Дарья Завьялова Фото: Личный архив

- Есть ли помощь тем, кто не располагает финансами?

- Существует стипендия по бедности. Чтобы ее получить, нужно собрать справки о том, сколько получает ваша семья, какая квадратура вашей жилплощади, есть ли недвижимость и так далее. В основном россияне получают эту стипендию, потому что мы дли итальянцев «бедные», учитывая, какой курс евро сейчас.

- Как проходит учеба?

- Здорово, что тут можно самому составлять свое расписание. Мне сложно дается анализ данный, эту дисциплину удалось сделать редкой конкретно для моей учебной траектории. Все обучение проходит на английском языке. Порой приходится затратить много времени на перевод того или иного слова, так как оно специфическое, но это не страшно.

Фото: Дарья Завьялова Фото: Личный архив

- Где ты живёшь и как добираешься до университета?

- Я живу с Полиной, моей одногруппницей, в съемной квартире. Чтобы доехать до центра, где находится университет, мне требуется около часа. Еду три остановки до метро, потом в самом метро, выхожу на ближайшей к университету станции и иду до него пешком.

- Как относятся к тебе одногруппники?

- Одногруппники относятся ко мне дружелюбно, как и ко всем другим. Бывает, что мы редко видимся, потому что у нас есть возможность учиться онлайн. На какие-то дисциплины ходим, на какие-то нет. В целом группа у нас многонациональная, поэтому все с пониманием относятся друг к другу. Всего на потоке 70 человек.

Фото: Дарья Завьялова Фото: Личный архив

- На твой взгляд, зарубежное образование лучше или хуже?

- Пока что мне сложно оценить, так как я учусь совсем не долго . Пока что из видимых плюсов – это возможность выбора дисциплин Преподаватели, кстати, очень заинтересованные. А еще, если в России тебе дается определенное количество попыток для пересдач, то в Италии ты можешь пересдавать бесконечно. Именно поэтому в Италии есть «вечные студенты», которые живут с родителями и учатся, будучи уже взрослыми.

- Как вообще относятся итальянцы к русским?

- Как и к любым иностранцам, местные жители относятся предвзято. Нигде пришлых не любят, как говорится. Лично я не встречалась с таким отношением, но многие русские говорят, что это так. Возможно, к тебе будут относиться более лояльно, если ты хорошо знаешь язык. Но в целом это очень дружелюбный и общительный народ. Они всегда здороваются, улыбаются, более жизнерадостные.

Фото: Дарья Завьялова Фото: Личный архив

- Откуда ты берёшь деньги на проживание?

- Я устроилась на работу на неполный рабочий день, так как учеба забирает большую часть времени. Найти работу было нелегко, но это возможно. Тут важно «стучаться во все двери», рассылать свое резюме и рекомендательные по всем организациям, даже тем, в которые ты и не мечтаешь попасть.

- Сколько примерно денег уходит в месяц?

- На жизнь уходит примерно 500 евро в месяц (около 40 тыс рублей). Сюда входят продукты, транспорт, интернет, мобильная связь и съем жилья. Все самое основное. При лучшем раскладе выходит 1000 евро (около 80 тыс рублей).

Фото: Дарья Завьялова Фото: Личный архив

- Какой совет можешь дать тюменцам, кто хочет также уехать учиться в Италию?

- Прежде всего нужно заранее все узнать и подготовиться. Лучше съездить в саму Италию, освоиться, понять, в каком городе и районе ты хочешь жить. Так, к примеру, северная часть Италии более интеллектуально развита, чем южная, и тут явно прохладнее. Особенно важно подготовить документы, получить визу, языковой сертификат. Также необходимо поставить вакцину, получить вид на жительство и еще много-много всего. Нужно понимать, что это длительный процесс. Плюс нужно найти работу, если у вас нет источника доходов. Это все нелегко, но поверьте, преодолев все трудности, вы вздохнете с облегчением и будете гордиться тем, что смогли воплотить мечту в реальность! И да, если вы студент, и у вас есть возможность поехать в Италию на учебу по обмену, то обязательно воспользуйтесь этим шансом. Уверена, у вас все получится, удачи!