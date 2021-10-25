В Тюмени полицейские спасли девушку, которая ушла фотографировать закат и увязла в болоте

Ерлан Кудоспаев и Евгений Мозжерин Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Красивые фоточки заката едва не стоили жизни россиянке, которая в погоне за великолепными снимками едва не утонула в болоте. Девушка вдохновилась кадрами в социальных сетях и спросила у знакомых, где можно снять что-то подобное. Друзья порекомендовали ей «отличное место», куда дама и отправилась. Возвращаясь домой в сумерках, она случайно угодила в болото. Хотела выбраться своими силами, но, увы, не вышло: топь её засосала по самые бедра. Тогда девушка позвонила в полицию и попросила помощи.

Нештатная ситуация произошла около садового общества «Царево», вблизи Тюмени. Потерпевшая попросила как можно скорее прислать полицейских, иначе дело приняло бы драматичный оборот. Правда, найти её в темноте было непросто: участковый и водитель полтора часа блуждали в темноте по болоту.

– Из-за постоянного контакта с пострадавшей у нас с напарником быстро разрядились телефоны, и девушку пришлось искать, ориентируясь только на голос и сигнальный свет фонарика телефона, – рассказал участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Ерлан Кудоспаев.

Рискуя собой, Ерлан и полицейский-водитель старший сержант полиции Евгений Мозжерин прошли десятки метров по болоту и помогли любительнице красивых фото выбраться из трясины. К счастью, девушка чувствовала себя хорошо, от помощи медиков отказалась и поблагодарила спасателей за помощь. Уже дома она послала на имя начальника УМВД России по городу Тюмени полковника полиции Андрея Кабанова письмо, в котором попросила наградить самоотверженных полицейских за оказанную помощь.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что полицейские Тюмени спасли жизнь истекающему кровью мужчине.