Мужчина из Тюмени первым в России отстоял в суде компенсацию за моральный ущерб из-за сториз в Instagram

Истец из Тюмени впервые в России выиграл дело из-за публикаций сторис в Instagram Фото: Татьяна Коркина

Дело о моральном вреде из-за публикации инстаграм-сториз (фото и видео в вертикальном формате, «живущие» в сети 24 часа) впервые в российской практике выиграл истец, житель Тюмени Александр. Мужчина развелся с женой в 2019 году после восьми лет брака, причем первой от семейной жизни отказалась жена.

Уже после развода бывшая супруга решила «добить» благоверного, «прополоскав» его в Сети. Она снимала видео о том, как экс-муж пытается выселить её и детей из квартиры, отобрать машину, уклоняется от уплаты алиментов, а во время совместной жизни вообще жил за её счет. Мужчина не оплачивал ипотеку, отпуск, детский сад и расходы на няню, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Сначала Саша не реагировал на сообщения супруги, но в дело вмешались его друзья и родственники. Устав от эмоциональных и порой ложных роликов, тюменец подал иск на опровержение сведений, порочащих его честь и достоинство. Он потребовал, чтобы бывшая жена записала опровержение, не удаляла его целый год и возместила моральный вред в размере 30 тысяч рублей.

Но мольбы Саши районный суд Тюмени так и не услышал. Тогда он обратился с апелляцией в вышестоящую инстанцию, подтвердив свою порядочность справками о доходах, банковскими чеками по уплате алиментов и оплате ипотеки и детсадов для детей.

Коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда отменила решение районного суда и частично удовлетворила требования истца. Суд обязал жену опровергнуть в Instagram свои сообщения и не удалять видео в течение суток. Учитывая то, какой была информация и сколько она находилась в Сети, экс-супруга выплатит Александру 5 тысяч рублей.

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