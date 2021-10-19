«Твои ноги - твой хлеб»: тюменская балерина – о сцене, детской мечте и изнурительных тренировках

Стоять в пуантах на большой сцене было мечтой Татьяны с самого детства! Фото: из личного архива

Мечта стать балериной появилась у 25-летней тюменки Татьяны Юкиной еще в раннем детстве. Во многом на выбор повлияла история ее мамы, которая всю жизнь занималась танцами и также , как и Татьяна, грезила о большом балете. Однако судьбы женщин сложились иначе: мама Татьяны посвятила себя работе хореографа, а сама тюменка предпочла сцене бизнес и семью. Сейчас девушка воспитывает двух очаровательных детей и успешно ведет собственное дело, развивает личный блог, в котором рассказывает о своей жизни, и, конечно, о балете. Сегодня, в международный праздник - День балета, девушка рассказала «Комсомольской правде-Тюмень» о нелегком пути балерины и дала совет тем, кто так же как и она когда-то мечтает о пуантах и большой сцене.

Девушка пережила многое - падения и взлеты, слезы радости и горя... Фото: из личного архива

- Татьяна, с чего началось Ваше знакомство с балетом?

- История со сценой и балетом началась с самого детства. Моя мама педагог-хореограф. С самого детства на всех репетициях, концертах, спектаклях я была только с ней. Она всегда хотела стать балериной, но жизнь сложилась по-другому: стала просто хореографом. В молодости у неё над кроватью весела картина известной балерины Майи Плисецкой.

Мама тюменки тоже мечтала о большой сцене (крайняя справа) Фото: из личного архива

- Мама хотела, чтобы вы стали балериной?

- Я занималась хореографией с 3-4 лет, первым учителем, конечно, была именно мама. Но в 10 лет моя жизнь перевернулась: она сказала мне: «Ты не будешь танцевать, ты будешь скрипачкой, будешь играть. Я не хочу, чтобы ты была танцовщицей, это адский труд». Тогда 6 лет я проучилась в музыкальной школе, осваивая скрипку, а когда пришло время решать, куда я буду поступать, я сказала: «Я не хочу играть на скрипке, я буду танцевать!».

- Где вы обучались балету?

- Я поступила в Центр искусств для одаренных детей в Ханты-Мансийске и была по-настоящему счастлива! Хоть и не представляла, что это будут тренировки и занятия с 8 утра и до 22 вечера. Было трудно, были слёзы, взлеты и падения. Мой педагог говорила: «Архипова, твои ноги - это твой хлеб!». Но меня не брали в труппу, меня не ставили в пару с партнером, чтобы танцевать на большой сцене. Однако эти три года - огромный урок в моей жизни. Я верила и знала, что смогу, что буду как те девочки танцевать в пуантах, буду лучшей!

На пути к мечте пришлось пройти многое - взлеты и падения, слеза радости и грусти... Фото: из личного архива

- Какой был следующий этап?

- После окончания колледжа я поступила в Тюменский институт культуры. Но такого направления, как «Балет», не было. Только народные и бальные танцы. Пришлось идти, тогда я совмещала работу и учебу. Преподавала с 17-ти лет в детских студиях и школах танца. Мне безумно нравилась работа с детьми. Я набиралась опыта, к тому же за плечами имелась отличная база знаний после колледжа. На третьем курсе у нас сменился руководитель кафедры. И она увидела во мне ту самую, она поверила в меня и дала много возможностей! Татьяна Николаевна Цепляева, я благодарна ей за все, что для меня сделала. Так начались мои занятия балетом.

- Сколько времени уходило на тренировки?

- У нас было много разных постановок, множество репетиций. Было сложно, трудно, репетиции длились с утра до вечера. Но исполнилась моя главная мечта и мечта моей мамы, я стала главной героиней новогоднего спектакля «Щелкунчик», с партнером на большой сцене и в пуантах!

Спустя многочисленные тренировки девушка стояла в пуантах и на большой сцене Фото: из личного архива

- Все было так удачно, что же произошло?

- Пришло время поговорить наедине с Татьяной Николаевной. Я сообщила ей, что беременна и выхожу замуж. Сидела и ревела. Она сказала мне: «Так, Юкина, иди рожай и в начале учебного года, в сентябре, приходи обратно на учебу». Я была в шоке! Как? Последний курс, нужно работать, танцевать, писать диплом, как я уйду? Она ответила: «Ты придумаешь, что сделать!».

Татьяна уделяет всю свою любовь и внимание двум очаровательным малышам Фото: из личного архива

- Ребенок не стал помехой?

- До 8 месяцев беременности я танцевала на сцене, одновременно преподавала в школе «Русского балета». Меня не отпускали родители, я любила их детей, а они любили меня. Уже прошло 5 лет, а они мне все равно пишут. Затем я родила ребенка, оставляла его с няней, а сама к 8 утра убегала на репетиции и танцевала дальше. Бывало, что приходилось брать дочку Викушу с собой. Пока я танцевала, педагоги нянчились с ней.

Татьяне очень нравилось заниматься с малышами Фото: из личного архива

- В какой же момент Вы приняли решение уйти?

- После окончания Института моя карьера закончилась. Я уже не могла совмещать декрет и работу. Муж работал вахтами, а бабушки и дедушки жили на севере. Приняла решение посвящать всю себя ребёнку. И не жалею об этом.

О балете тюменская красавица вспоминает с нежностью и теплотой Фото: из личного архива

- Хотели бы Вы, чтобы ребенок продолжил Ваш путь?

- Да, но также я понимаю, что это адский труд. Так говорила моя мама и была права. Также это очень неблагодарная работа.

- Что подарил Вам балет?

- Плюсы балета - это дисциплина, женственность, стройность и, кончено, умение достигать цели несмотря на огромные трудности. Такой навык помогает идти по жизни.

- Хотели бы вернуться на сцену?

- Вернуться в балет, да, очень хочу. Танцевать на сцене - это такой заряд энергии! Все свои внутренние эмоции танцор отдаёт зрителю, чтобы на него смотрели, чтобы ком стоял в горле, и слёзы на глазах накатывались. После выступления за кулисами ощущаешь огромный поток энергии от всего зала, от аплодисментов и света софит. Это непередаваемые ощущения…

Девушка признается, что хотела бы вернуться к балету, несмотря ни на что Фото: из личного архива

- Какой совет дадите тем, кто мечтает о большой сцене?

- Развивайтесь в разных направлениях, не сидите на одном месте, пробуйте, старайтесь, и все получится! Если не у вас, то у ваших детей! Отдавайте ваших девочек с самого детства в балет, ведь это грация, эстетика, женственность, и труд! Приучайте своих детей трудиться с самого раннего возраста, закладывайте в них это.

"Приучайте своих детей трудиться с самого раннего возраста, закладывайте в них это.." Фото: из личного архива

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