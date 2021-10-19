Обучение по программам Ворлдскиллс помогает стать востребованным на рынке труда

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

Из-за пандемии многие люди оказались на пороге увольнения или вовсе остались без работы. Поэтому весной 2021 года государство запустило программу бесплатной профессиональной переподготовки. Цель программы – помочь людям сохранить свою конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. Причем люди получают не только новые профессиональные навыки, но и возможность трудоустроиться!

Уже больше 85 тыс. заявок поступило на обучение по программам Ворлдскиллс. 13 тыс. человек по всей стране завершили обучение. А трудоустроились или стали самозанятыми в среднем 76% выпускников программы. При этом обучение по стандартам Ворлдскиллс позволяет «прокачать» навыки внутри своей профессии и расширить горизонты возможностей. Ведь давно известно, что для профессионального и карьерного роста надо учиться.

Есть сферы, где специалистов не хватает. Требуются парикмахеры и повара, социальные работники и строители, айтишники и сварщики, каменщики и электрики. Проект «Содействие занятости» предлагает больше 170 компетенций в семи профессиональных областях, 700 видов обучающих программ в полутора тысячах центров обучения. Как правило, занимаются небольшие группы, что позволяет преподавателю уделить достаточно внимания каждому слушателю. Каждый регион формирует список компетенций в зависимости от потребностей рынка труда.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)

К своим 40 годам тюменец Евгений Струнин успел поработать в разных отраслях. Есть в его послужном списке работа в нефтедобыче и кладовщиком в магазине. Но все это было не то – Евгения всегда привлекала профессия каменщика.

– Однажды я увидел расклеенные по городу баннеры от работодателя с приглашением к обучению и последующему трудоустройству. Долго не раздумывал, ведь такой возможности бесплатно чему-то научиться может больше не быть. Записался. Кирпичной кладке нас учили хорошие преподаватели. В основном были практические занятия, потому что технике и скорости по учебникам обучиться нереально, – вспоминает Евгений.

Он уже трудоустроился и, по его словам, доволен: во-первых, каменщикам в Тюмени платят хорошо, а во-вторых, обучение по программе Ворлдскиллс открыло перед ним перспективу роста.

Практическое обучение – это специфика всех образовательных программ Ворлдскиллс. Больше 70% учебного курса участники программы осваивают практические навыки в современных мастерских и лабораториях, на современном оборудовании. Они получают возможность «попробовать руками» будущую работу. Так что в конце обучения все гарантированно получают профессиональные навыки.

Обучают будущих специалистов прошедшие подготовку и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс эксперты. Тоже – практики, а не теоретики.

Определяется профессиональный уровень выпускников программы на демонстрационном экзамене. Он сдается не в аудитории, а на рабочем месте. То есть выпускники должны продемонстрировать в основном полученные навыки, а не знания.

По итогам экзамена они получают паспорт компетенций (скиллс-паспорт). В нем работодатель видит, какими профессиональными навыками его сотрудник владеет в наибольшей степени. По окончании обучения выдается и традиционный документ – диплом или свидетельство.

Обучение «по Ворлдскиллс» помогает и работодателям решить насущные проблемы. Некоторые благодаря этой программе избежали неприятных издержек, сязанных с оптимизацией бизнеса.

– Во время пандемии закрылись границы – возникла проблема с кадрами. Проще говоря, некому стало строить. Помощи ждать было неоткуда, и мы начали искать организации, которые готовят каменщиков. Кроме Ворлдскиллс не нашли никого, кто предоставляет такую возможность, да еще и бесплатно. Решение нашей проблемы пришло в виде проекта «Содействие занятости», – рассказывает начальник транспортного отдела и строительного персонала ГК «Страна девелопмент» Евгений Гаврилов. – Мы получили то, что хотели – люди сейчас строят дома. 14 человек, полноценная бригада каменщиков, которые прошли обучение по стандартам Ворлдскиллс. Да, они новички, но их уровень подготовки достаточен для того, чтобы закрывать наши текущие потребности. Важно, что они способны учиться. Когда у нас появятся новые проекты, я думаю, мы еще вернемся к программам Ворлдскиллс в проекте «Содействие занятости».

Каким компетенциям обучают в Тюменской области, где и когда их можно освоить? Эту информацию можно получить на сайте программы trud.worldskills.ru.

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ?

Участником программы «Содействие занятости» могут стать ищущие работу и безработные граждане, которые обратились в центр занятости населения, люди старше 50 лет и граждане предпенсионного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста.

Программа продлится до 2024 года.