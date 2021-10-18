Тюменцам рассказали, как купить двухуровневую квартиру и не разориться. Фото предоставлено "КП".

Можно ли купить двухуровневый пентхаус или квартиру с террасой в уже сданном доме, если ты не олигарх? Со спецпредложением от Брусники, которое действует до 31 октября текущего года, необычные квартиры со вторым светом, террасой или двухуровневые площадью более ста квадратов могут позволить себе обычные тюменцы, которые ищут квартиру попросторнее.

Два уровня или терраса?

Двухуровневая квартира напоминает загородный дом с двумя зонами: общественной (с кухней-гостиной) и приватной (с несколькими спальнями, гардеробными и постирочными). В планировках также предусмотрены помещения, которые подойдут для кабинета, творческой мастерской или библиотеки – хороший вариант для тех, кто работает из дома.

Фото предоставлено "КП".

Одной из главных особенностей двухуровневых квартир является второй свет. Архитектурное решение позволяет избежать глухих перекрытий между этажами. Таким образом можно визуально расширить помещения, сделать их более объемными.

Фото предоставлено "КП".

Что касается квартир с террасой на первом этаже, то они подойдут для тех, кто любит загородную жизнь, ухаживать за собственным садом, не спеша пить кофе или заниматься йогой на свежем воздухе. На террасе, помимо обустройства обеденной зоны уже в этом сезоне можно поставить и елку и лепить снеговиков с детьми.

Где купить?

Такую квартиру можно приобрести в «Новине». Квартал расположен на пересечении улиц 50 лет Октября и Одесской. Вам не придется выезжать за его пределы, так как вся инфраструктура (школы, университеты, детские сады, городская поликлиника, супермаркеты и др.) тут уже сформирована. Остановки общественного транспорта тоже находятся в шаговой доступности.

Фото предоставлено "КП".

В основе концепции каждого дома Брусники– принцип mixed-use, который подразумевает объединение в пределах одной локации жилой, торговой и развлекательной функций. На первых этажах расположены коммерческие помещения: магазины, кафе, аптеки и другие полезные сервисы.

Входы в подъезды сквозные, с прозрачными входными группами. Вашим гостям не придется ждать открытия двери на улице, потому что домофон находится в теплом тамбуре. Подземный паркинг оборудован пунктами подкачки колес. Дворы квартала закрыты от машин.

Как сэкономить?

Приобрести такую квартиру можно в обмен, в ипотеку либо объединив эти способы. Так, Брусника выкупит старую квартиру, а вырученные с продажи деньги пойдут на покупку нового жилья. Причем вся процедура – от оценки до подписания договоров – займет не более трех рабочих дней. Специалисты компании помогут не только вывести квартиру из-под залога, но и перенести доли несовершеннолетних собственников.

Фото предоставлено "КП".

Семьям с детьми предлагают воспользоваться программой льготного кредитования, которую Брусника разработала совместно со Сбербанком. Для этого хотя бы один ребенок (в том числе приемный) должен быть рожден после 1 января 2018 года и являться гражданином России.

Еще не решили – пентхаус или терраса? Смело переходите на сайт и выбирайте квартиру.