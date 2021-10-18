ТОП-5 решений для безопасной жизни в мегаполисе. Фото предоставлено "КП".

Население Тюмени прирастает с каждым годом. Эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем столица Сибири станет городом-миллионником.

В связи с этим остро встает вопрос безопасности. Как ее обеспечить в большом городе? Как сделать так, чтобы, как минимум, дом и придомовая территория были той самой «крепостью»?

Каждая третья семья имеет запрос на охраняемую придомовую территорию при покупке квартиры, делится информацией крупный застройщик «Страна Девелопмент». Сегодня комфортная среда для горожанина – это не только купленные квадратные метры, но и продуманные пространства рядом. И конечно, люди хотят чувствовать себя защищенными на всей территории жилого комплекса.

Фото предоставлено "КП".

На примере востребованных проектов компании «Страна Девелопмент» рассмотрим ТОП-5 самых эффективных решений, которые предлагает застройщик, чтобы жители находились в безопасности.

1. Видеонаблюдение

Во всех кварталах «Страны Девелопмент» установлены камеры видеонаблюдения с доступом через мобильное приложение. Камеры расположены по периметру двора и у парадных так, что видна вся придомовая территория. Через приложение можно проверить, чем занят ваш ребенок во дворе, как следят за порядком, нет ли на территории посторонних и так далее.

2. Служба безопасности 24/7

Когда организован ежечасный обход службой безопасности – под присмотром не только жители, но и их личные вещи, оставленные во дворе. Сотрудники охраны помогут найти потерявшуюся вещь и напомнят ребенку, что нельзя уходить с игровой площадки.

3. Крытый паркинг для авто

В жилых комплексах застройщик создает закрытые паркинги с теплым переходом в дом. Парковка в специально оборудованном месте защитит авто от попыток угона, а владельца избавит от необходимости идти до машины по улице, например, в плохую погоду. К тому же зимой не нужно будет чистить машину от снега.

Фото предоставлено "КП".

4. Закрытые дворы

«Страна Девелопмент» стремится сделать придомовую территорию максимально закрытой, чтобы родные и близкие оставались в безопасности, а дворы и подъезды были защищены от посторонних.

Фото предоставлено "КП".

5. Система «Умный дом»

Квартиры в жилом комплексе «Сердце Сибири» оснащают системой «Умный дом», что позволит полностью контролировать пространство квартиры, потребление ресурсов, а также регулировать все в режиме реального времени через мобильное приложение в телефоне.

В ближайшем будущем компания планирует расширить сервисы безопасности. «Страна Девелопмент» первой в России построит в Плеханово жилой квартал с полноценной цифровой экосистемой – жители будут попадать в дом, не прикасаясь к дверям и кнопкам лифтов, что сейчас особенно актуально.

Недавно компания стартовала с новой полноформатной рекламной кампанией, отражающей вектор развития «Страны Девелопмент» – строить для людей самые современные жилые комплексы, создавая столичное качество жизни.

«Каждый дом – столица» – такой посыл транслирует «Страна Девелопмент», гарантируя безопасность, актуальные цифровые решения, продуманную инфраструктуру, высокое качество и скорость строительства.

Проявляя себя во всех проектах как надежный и прогрессивный застройщик, «Страна Девелопмент» объединяет вокруг себя уникальное сообщество, комплексные проекты федерального масштаба, где заботятся друг о друге, выполняют обещанное и возвращаются в свои любимые дома, в которых хочется жить.

Комментирует коммерческий директор «Страны Девелопмент» Александр Гуторов:

– В Тюмени мы внедряем лучшие практики застройки – это и архитектурные, и технические, и управленческие решения. «Страна Девелопмент» является застройщиком полного цикла – мы остаемся с нашим клиентом на всех этапах, как принято во многих мировых столицах. Создаем максимально комфортные и безопасные условия. Строим в разных городах России и стремимся реализовать каждый проект по высшему разряду, будь он в Москве, Санкт-Петербурге или в Тюмени.

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