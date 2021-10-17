Пьяный пенсионер из Тюмени с ножом погнался за двумя школьниками

Школьникам, к счастью, удалось сбежать Фото: ЧС Тюмень Фото: соцсети

Непоправимой трагедией мог закончиться солнечный осенний день в Тюмени, выпавший на 13 октября: на улице Голышева пьяный мужчина разгуливал возле детской площадки и кидался с ножом на людей. Повстречав двух школьников, он погнался за ними, держа нож в руке и направляя его прямо в сторону ребят. После взволнованных звонков горожан в полицию нарушителя удалось задержать. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Тюменской области.

Поступок пенсионера зафиксировали районные камеры видеонаблюдения. На кадрах четко видно, как мужчина держит в руках нож, разгуливая пьяной походкой рядом с детской площадкой, а после бежит на двух мальчиков, постепенно прибавляя скорость. К счастью, школьникам удалось убежать от пьяного дебошира. Прохожие, наблюдавшие тревожную картину, вызвали полицию, и совсем скоро тюменца задержали.

- Доставленным оказался ранее судимый 69-летний пенсионер. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Нож, который был при нем, изъят. Вооруженный мужчина двигался в сторону школьников, находившихся на улице, и высказывал угрозы применения насилия, -рассказали подробнее о нарушителе в пресс-службе СКР.

Между тем, в воскресенье в тюменских пабликах появилась информация, что пожилому хулигану удалось поймать одного из детей, ребенку удалось освободиться с помощью прохожих, однако официально эта информация не подтверждалась.

Сейчас по факту случившегося идет доследственная проверка, на основании которой будет принято процессуальное решение.