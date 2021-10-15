Осень - время покупать дом или участок: на рынке Тюмени много предложений, а продавцы лояльны к торгу

Круглый стол прошел на площадке издания «Комсомольская правда-Тюмень» в формате онлайн.

Тюменцам рассказали, как выгодно продать и приобрести коттедж или дом на фоне закрытия дачного сезона. Круглый стол прошел на площадке издания «Комсомольская правда-Тюмень» в формате онлайн.

В экспертной встрече приняли участие: начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов, руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков, заместитель главы Тюменского района, директор департамента имущественных отношений и градостроительства Сергей Гейнц, региональный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Север» в Тюменской области Борис Хачатуров, начальники отделов обработки документов и обеспечения учетных действий Тюменской кадастровой палаты Людмила Безгодова и Галина Барнашева и генеральный директор девелоперской компании «Сибирские владения» Мисаил Калайчиев.

Спикеры обсудили актуальные предложения на рынке загородной недвижимости и действующие банковские программы на приобретение дачных домов и коттеджей. Как отметил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков, спрос на объекты загородной недвижимости в регионе начинает восстанавливаться после небольшого летнего спада.

- Весной большое количество людей, кто обращался за подбором дачи или дома, видя сезонное повышение цен, приостанавливали покупку. Аналогичная ситуация сложилась и по участкам. Потенциальные покупатели, понимая, что не вмешаются в свой бюджет, решали повременить с приобретением земли. Поэтому спрос немного поутих, - рассказал эксперт.

По его словам, сейчас покупательская способность выходит свои пиковые значения. К тому же осенью традиционно на продажу выставляется большее число объектов недвижимости. Это связано с тем, что многие владельцы дач, собрав урожай, продают свои участки и лояльны к торгу.

- Плюс ко всему по-прежнему действуют хорошие ипотечные программы: на строительство дома, покупку недвижимости. Большое количество клиентов продают квартиры и покупают дом. Сделки с этими объектами на первом месте, на втором – земельные участки и на третьем – дачи, - пояснил Антон Сауков.

Спикер добавил, что земельные участки приобретаются и с точки зрения инвестирования. Некоторые клиенты, кто располагает средствами закупают сразу и стройматериалы, чтобы избежать сезонного удорожания.

- Те, у кого пока не хватает денег на готовый дом и нет настроения строиться, но хотят иметь землю – покупают дачи. Это достаточно сезонная тенденция. В целом, мы думали, что цены сильно вырастут и покупательская способность будет минимальная, но нет, на сегодняшний день покупатель есть и его много, - подчеркнул Антон Сауков.

По словам генерального директора девелоперской компании «Сибирские владения» Мисаила Калайчиева, положительная динамика спроса на земельные участки сохраняется. Самая популярная нарезка – это участки от 8 до 10 соток. Этого вполне достаточно для возведения коттеджа площадью 100-120 квадратных метров и обустройства зеленой зоны отдыха с газоном или какими-то небольшими хозяйственными постройками.

- На сегодняшний день мы развиваем четыре ключевых направления: это Старотобольский тракт, Московский тракт в районе села Княжево, дачный поселок «Ежевика». Также осваиваем новое направление вблизи населенного пункта Червишево. По расположению данные коттеджные поселки находятся на расстоянии примерено 15-30 км от Тюмени, - рассказал спикер.

Говоря о критериях выбора тюменцами участков, эксперт отметил, что тренд на максимальную близость к городу смещается в сторону более развитой инфраструктуры и как следствие, более комфортного формата загородной жизни.

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- Нельзя сказать, что расстояние перестало иметь значение для потенциальных покупателей, но оно отходит на второй план. На первый выходит инфраструктура. То, что находится в самом поселке: социальные объекты, наличие детских и спортивных площадок, дороги, закрытая территория. Эти факторы влияют на принятие решения, - подчеркнул Мисаил Калайчиев.

Спикер привел в пример коттеджный поселок «Малиновка», пользующийся наибольшим спросом. Он достаточно удален от города, но при этом расположен в живописном месте и имеет развитую инфраструктуру.

В ходе круглого стола эксперты также рассказали, на что нужно обратить внимание, приобретая участок под строительство частного дома. Нередки случаи, когда продавец скрывает важную информацию, что-то не договаривает в надежде быстрее продать свою (а где-то и не свою) недвижимость.

- Перед покупкой земельного участка, в первую очередь, нужно узнать категорию земель – если земли сельскохозяйственного назначения, жилой дом, в силу действующего земельного законодательства, построить там не удастся. Также большую роль играет вид разрешенного использования приобретаемого участка. Виды разрешенного использования устанавливаются Правилами землепользования и застройки территории, – пояснила начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий №1 тюменской Кадастровой палаты Людмила Безгодова.

Внимательно изучить содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведения – проверить приобретаемое недвижимое имущество на запреты и ограничения, не наложен ли на него арест посоветовала начальник отдела обработки документов и обеспечения учетных действий №2 тюменской Кадастровой палаты Галина Барнашева.

– Кроме того, важно знать, не попадает ли участок в зону с особыми условиями использования. Всем известно, что есть зоны затопления и подтопления, различные охранные и санитарные зоны – зоны путепроводов, газопроводов, электросетевого хозяйства. Необходимые сведения можно запросить в виде выписки из ЕГРН об объекте недвижимости. Для этого достаточно знать кадастровый номер земельного участка. Самый быстрый способ получить актуальные сведения – это воспользоваться онлайн-сервисом spv.kadastr.ru на сайте Федеральной кадастровой палаты.

Представители кадастровой палаты напомнили, что законодательно установленные сроки для одновременной процедуры учета и регистрации недвижимости в электронном виде – 10 рабочих дней (через МФЦ – 12 дней), если требуется только кадастровый учет – процедура в электронном формате займет 5 рабочих дней (через МФЦ – на два дня больше). Использование электронных сервисов может значительно ускорить этот процесс.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено срокам реализации в Тюменской области закона о социально ориентированной газификации для населения. Региональный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Север» в Тюменской области Борис Хачатуров напомнил, что социальная газификация — подведение газа до границ негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств потребителей. Согласно поручения главы государства, она должна быть обеспечена до 2023 года в газифицированных населенных пунктах для домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, в случае наличия соответствующей заявки, определив критерии и условия такого подключения (технологического присоединения).

- «Социальная газификация» распространяется на подключение домовладений, принадлежащих на праве собственности заявителям — физическим лицам, в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети (полностью или частично), и требуется достроить газопроводы до границ земельных участков, на которых расположены такие домовладения, - пояснил спикер.

Он добавил, что от жителей региона поступило уже свыше 5,5 тысяч заявок. Около 2 тысяч приходится на Тюмень и Тюменский район. В настоящее время специалистами компании формируется план график выполнения работ, который будет заканчиваться 2022-м годом.

- Исключением станут те населенные пункты, где имеются технологические ограничения в поставке газа. У нас есть газораспределительные станции, которые перегружены. В большой степени это касается Ишима и Тобольска. Там, где есть ограничения, заявки будут приниматься к срокам снятия этих ограничений, - отметил Борис Хачатуров.

О влиянии роста индивидуального жилищного строительства на развитие территории муниципальных образований на примере Тюменского района рассказал заместитель главы, директор департамента имущественных отношений и градостроительства Сергей Гейнц.

- Тюменский район наиболее благоприятный с точки развития ИЖС. Определяющие факторы: близость к городу, развития транспортная инфраструктура, наличие необходимых социальных объектов. Ключевые направления: Старотобольский тракт - Мальковское и Чикчинское муниципальные образования, Свердловское направление – Московский тракт, - рассказал спикер.

Сергей Гейнц подчеркнул, что в структуре жилой застройки доля ИЖС преобладает. Поэтому районная администрация уделяет серьезное внимание развитию социальной инфраструктуры. Так, в прошлом году была введена школа в поселке Молодежный. Еще одна школа строится в Богадинском, а в поселке Московский проектируется школа с дошкольным отделением.

- В части обеспечении объектами социальной инфраструктуры стараемся двигаться, но не всегда это получается делать быстро. Поскольку невозможно построить в каждом коттеджном поселке школу и детский сад. Планируя эту работу, мы исходим из потребностей всего района, - подчеркнул спикер.

Говоря в целом о развитии жилищного строительства в регионе начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов отметил, что в 2021 году ввод жилья - многоквартирных домов и объектов индивидуального жилищного строительства запланирован на уровне 2020 года.

- На 1 октября введено 843,132 тыс. кв. м жилья, это 120% к показателю аналогичного периода прошлого года. В том числе 492,851 тыс. кв. м - индивидуальное жилье - 124% к показателю аналогичного периода прошлого года и 58% от общего ввода. Запланированные показатели будут достигнуты, - заверил спикер.

Павел Перевалов добавил, что на 2022 год запланирован ввод жилья не ниже 1600 тыс.кв.м, в том числе ИЖС — 613 тыс.кв.м. В целом за последние пять лет, начиная с 2016 года введено около 3 млн. кв. м индивидуальных жилых домов.

- Доля индивидуального жилищного строительства стабильно удерживается на уровне 32 - 39 процентов, за исключением рекордного 2017 года, когда доля ИЖС составила 46% от общего объема ввода жилья, - подчеркнул спикер.

Подводя итоги встречи, эксперты сошлись во мнении, что рынок загородной недвижимости в Тюменской области развивается достаточно быстрыми темпами. Существующие условия покупки готовых домов и строительства объектов по индивидуальным проектам позволяют жителям региона подобрать для себя подходящие предложения. С учетом существующей цены за квадратный метр на рынке МКД, нередко это сопоставимо по стоимости с покупкой большой квартиры. Но есть свои нюансы в части удаленности от города и шаговой доступности объектов социальной сферы.